Pokémon TCG Pocket: Alle Immersions-Karten mit Freischaltbedingung

Die sehr seltenen Immersions-Karten sind in Pokémon TCG Pocket natürlich heiß begehrt. Im Folgenden erklären wir euch warum, wie ihr sie bekommt und welche immersiven Karten es gibt.

Was sind immersive Karten?

Um alle Karten in Pokémon TCG Pocket zu haben, müsst ihr die sehr seltenen Immersions-Karten auch bekommen. Es handelt sich um besondere Karten, weil sie immersiv gestaltet sind. Das bedeutet, dass ihr in sie eintaucht, und sie mit einer aufwändigen Animation dargestellt werden. So entsteht die Illusion, die Karten immersiv zu erleben.

Wie bei Sammelkartenspielen üblich, sind seltene Karten begehrt. Anders als bei den geheimen Missionen sind die Bedingungen, um die Immersions-Karten zu erhalten, allerdings bekannt.

Alle Immersions-Karten im Überblick

Derzeit gibt es in Pokémon TCG Pocket insgesamt 4 Immersions-Karten. Wir listen sie euch auf und erklären, wie ihr sie bekommt.

Mew: Ihr könnt Mew aus keinem Booster-Pack bekommen. Um die immersive Mew-Karte freizuschalten, müsst ihr das Kanto-Deck vervollständigen. Das heißt, dass ihr alle 150 Pokémon, die im Dex vor Mew stehen, in eurer Sammlung haben müsst.

Ihr könnt Mew aus keinem Booster-Pack bekommen. Das heißt, dass ihr alle 150 Pokémon, die im Dex vor Mew stehen, in eurer Sammlung haben müsst. Mewtu ex: Die Karte könnt ihr nur aus dem Mewtu-Booster-Pack ziehen. Alternativ könnt ihr aber auch 1.500 Pack-Punkte verwenden, um sie für die Karte einzutauschen.

Die Karte könnt ihr nur aus dem ziehen. Alternativ könnt ihr aber auch verwenden, um sie für die Karte einzutauschen. Pikachu ex: Die Karte könnt ihr nur aus dem Pikachu-Booster-Pack erhalten. Alternativ könnt ihr aber auch 1.500 Pack-Punkte verwenden, um sie für die Karte einzutauschen.

Die Karte könnt ihr nur aus dem erhalten. Alternativ könnt ihr aber auch verwenden, um sie für die Karte einzutauschen. Glurak ex: Die Karte könnt ihr nur aus dem Mewtu-Booster-Pack bekommen. Alternativ könnt ihr aber auch 1.500 Pack-Punkte benutzen, um sie für die Karte einzutauschen.

Ob immersive Karten künftig auch per Tausch den Besitzer wechseln können, ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald weitere immersive Karten hinzukommen, aktualisieren wir den Artikel.

