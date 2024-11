8 Switch-Spiele, deren Kauf ihr bis heute bereut

Sonic Forces.© Sega 3 / 10

Sonic-Spiele sind schon lange nicht mehr das, was sie einmal waren. Was vielen Spielern am Switch-Spiel Sonic Forces besonders aufstößt, ist die lahme Story und das schlechte Ende. Aber auch allgemein befindet sich das Spiel, den Kommentaren nach, im öden Mittelmaß.