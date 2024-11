Pokémon-Fan sammelt alle Karten in TCG Pocket – so viel hat es ihn gekostet

Pokémon TCG Pocket begeistert die Taschenmonster-Community. Ein Spieler hat es bereits geschafft, jede einzelne virtuelle Karte zu sammeln. Das war auch nicht gerade billig.

1.500 Dollar für alle Karten in Pokémon TCG Pocket

Seit dem 30. Oktober können Fans auch auf ihrem Handy Pokémon-Karten sammeln. Reddit-Nutzer Weens4Life verkündet, dass er bereits jetzt alle Karten des Unschlagbare-Gene-Sets sein Eigen nennt. Dabei handelt es sich um 286 Karten, die Spieler aus Booster-Packs ziehen können. Zusätzlich gibt es im Spiel aktuell 23 Promo-Karten, die nur über Tutorials und den Ingame-Shop erhältlich sind.

Die Pokémon-Sammelei ist nicht nur Fleißarbeit, sondern auch eine Belastung für den Geldbeutel. Mit kümmerlichen zwei kostenlosen Booster-Packs am Tag wird das nicht. Stattdessen hat Weens4Life 1.500 US-Dollar gezahlt, 1.742 Packs geöffnet und 8.582 Karten gesammelt.

Die Basiskarten haben dabei nur 200 Dollar an Booster-Packs gekostet – die letzten drei Karten (Full-Art-Karten von Bisaflor, Gengar und zuletzt Machomei) haben dafür die meiste Zeit und alleine 500 Dollar verschlungen. Nur Pikachi-ex musste er sich für Pack-Punkte im Store kaufen. Trotz der gewaltigen Menge an Boostern hat er kein einziges God-Pack gezogen, in dem sich nur seltene Karten befinden.

Community bedankt sich für das teure Opfer

Die anderen Pokémon-Fans auf Reddit begegnen der Leistung von Weens4Life mit einer Mischung aus Respekt und Fassungslosigkeit. Sie sind allerdings auch dankbar, dass der Taschenmonster-Fan alleine so viel Geld im Spiel lässt. Die Logik dahinter: Es gibt sogenannte Wale, die unglaublich viel Geld in Free-to-Play-Spielen ausgeben. Allein dadurch lohnt sich das Game für den Entwickler und zahlreiche Spieler können kostenlos zocken.

Weens4Life verrät auf Reddit auch, dass er jetzt zwar alle Karten besitzt, aber trotzdem nur Level 47 von 50 erreicht hat. Für zukünftige Erweiterungen will er das teure Vergnügen übrigens nicht wiederholen und nur bestimmte Karten sammeln.

The Pokémon Company kann sich freuen. Pokémon TCG Pocket hat bereits 120 Millionen Dollar eingespielt. Auch an neuen Karten mangelt es nicht. Insgesamt bietet das Sammelkartenspiel über 18.000 einzigartige Karten (Quelle: Dot Esports).

Unser Eindruck zu Pokémon TCG Pocket im Video:

