Pokémon braucht die Switch nicht: Neues Spiel macht Millionen abseits der Konsole

Ein neues Pokémon-Spiel löst Begeisterung unter den Fans aus. Auch die Pokémon Company dürfte zufrieden sein, denn der Handy-Hit ist eine echte Goldgrube. Unseren Ersteindruck könnt ihr euch oben im Video ansehen.

Pokémon: Neues Spiel bringt 120 Millionen Dollar ein

Während Switch-Spieler noch auf das nächste große Pokémon-Spiel warten, macht ein eigentlich kostenloses Handyspiel Millionen: Die Rede ist von Pokémon TCG Pocket – eine digitale Version des beliebten Sammelkartenspiels.

Das neue Pokémon-Spiel ist am 30. Oktober erschienen. Laut PocketGamer haben Spieler seitdem mehr als 120 Millionen US-Dollar ausgegeben, um an mehr virtuelle Sammelkarten zu kommen – 50 Millionen davon allein in Japan. Inzwischen würden das Spiel jeden Tag etwa 6,4 Millionen US-Dollar erwirtschaftet (Quelle: PocketGamer).

Auf X (früher Twitter) gibt der Entwickler bekannt, dass Pokémon TCG Pocket am 8. November mehr als 30 Millionen Downloads weltweit erreicht hat. Jetzt dürften es noch mehr sein (Quelle: X/ Twitter).

Was ist Pokémon TCG Pocket überhaupt?

In Pokémon TCG Pocket könnt ihr vor allem zwei Dinge tun: Kämpfen und Sammeln. Der Fokus liegt aber klar auf der Erweiterung eurer Sammlung. Gratis-Spieler dürfen am Tag nur zwei Packs mit 5 Karten öffnen und auf einen seltenen Schatz hoffen. Dank Premiumpass und Mikrotransaktionen könnt ihr diesen Vorgang natürlich ordentlich beschleunigen – und genau da kommt auch das ganze Geld her. Zusätzlich könnt ihr euch mit Freunden oder CPU-Gegnern duellieren und eure Karten in Aktionen erleben.

In unserem Ersteindruck zu Pokémon TCG Pocket heißt es, dass das Spiel zwar ein guter Einstig für das Kartenspiel ist, aber es doch auch viele Unterschiede gibt.

Pokémon TCG Pocket ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Das Spiel beweist mal wieder, dass die Taschenmonster eine begeisterte und zahlungswillige Community hinter sich haben, die sich auch nicht auf Spieler von Nintendo-Konsolen beschränkt.

Pokémon TCG Pocket The Pokémon Company

Pokémon TCG Pocket The Pokemon Company

Pokémon-Karten lösen Sammellust bei Gamern aus. (© The Pokémon Company)

