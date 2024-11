Gigantischer Launch für die Switch 2? Nintendos Plan hat ein großes Problem

Ein neuer Leak verrät, wie die ersten Wochen und Monate mit der Switch 2 ablaufen sollen. An Konsolen wird es demnach nicht mangeln. Nintendo muss nur dafür sorgen, dass ihr auch eine haben wollt.

Switch 2: Nintendo plant Launch mit riesiger Menge an Konsolen

Die aktuelle Konsolen-Generation begann mit Knappheit und Lieferproblemen – vor allem bei der PS5. Nintendo will diesen Fehler mit der Switch 2 vermeiden. Dafür stellt der japanische Gaming-Riese einfach eine gewaltige Masse an Konsolen her.

Anzeige

Ein neues Gerücht zum Switch-Nachfolger verrät, wie viele Konsolen das genau sein sollen. Laut Famiboards-Nutzer ninspider will Nintendo für den US-Markt zweieinhalb mal so viele Konsolen produzieren wie bei der Switch im März 2017. Die war weltweit mit etwa 2,7 Millionen Konsolen an den Start gegangen. Wenn das Gerücht stimmt, produziert Nintendo jetzt die gigantische Menge von 6,5 bis 7 Millionen Konsolen allein für den Launch (Quelle: Reddit).

Diese Zahlen sind nicht von Nintendo bestätigt und sollten daher mit Skepsis betrachtet werden. Die gewaltige Menge an Konsolen passt aber zum Plan, den Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa bereits bestätigt hat. Demnach soll eine ausreichende Anzahl produziert werden, um die Nachfrage zu decken und Scalpern das Handwerk zu legen.

Anzeige

Switch 2: Nintendo muss liefern

Der Plan für die Switch 2 lässt eine große Frage offen, die für Nintendo schnell zum Problem werden kann: Warum sollten überhaupt so viele Spieler eine Konsole kaufen? Bisherige Leaks sprechen immerhin dafür, dass der Switch-Nachfolger größtenteils auf der Switch aufbauen wird und nur technische Verbesserungen und ein größeres Display bieten wird.

Anzeige

Die Masse an Konsolen spricht also dafür, dass Nintendo stattdessen mit Spielen zum Launch überzeugen will. Hierfür gibt es vielversprechende Kandidaten. Seit Super Mario Odyssey sind sieben Jahre vergangen, also hat Nintendo vielleicht ein neues 3D-Mario in den Startlöchern. Ebenfalls denkbar wäre ein neues Mario Kart – die aktuelle Version ist immer noch ein Mega-Erfolg auf der Switch. Vielleicht ist es aber auch Metroid Prime 4, das auf Switch und Switch 2 erscheint? Aktuell weiß das nur Nintendo.

Sollte der große Spiele-Hit nächstes Jahr ausbleiben, wird Nintendo es sehr schwer haben, so viele Konsolen an die Gamer zu bekommen. Trotz Abwärtskompatibilität der Switch 2 kann der Konsolen-Hersteller immerhin nicht verlangen, dass Spieler allein mit alten Games zufrieden ist.

Wird die Nintendo Switch 2 ein teurer Spaß? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.