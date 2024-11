Nintendos Rekord-Bestseller zeigt: So wichtig ist Abwärtskompatibilität für die Switch 2

Auch 10 Jahre nach seinem Original-Release ist an einem Bestseller auf der Nintendo Switch einfach kein Vorbeikommen: Mario Kart 8 verkauft auch 2024 bislang am meisten Exemplare und zeigt damit, wie wichtig Abwärtskompatibilität für die Switch 2 sein wird.

Mario Kart 8 verkauft sich ohne Ende

Nintendo hat 2024 als Publisher 9 Spiele selbst veröffentlicht, darunter Hits wie The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario Party Jamboree und Paper Mario: Die Legende vom Äonentor. Doch vom 1. Januar bis zum 30. September hat sich ein anderes Spiel am besten verkauft: Mario Kart 8.

Anzeige

Der Kart-Racer hat auch 10 Jahre nach seinem Release nichts von seiner Popularität eingebüßt und 2024 bisher 3,62 Millionen Exemplare verkauft. Damit thront das Spiel vor allen anderen Nintendo-Projekten, auch wenn diese natürlich theoretisch im letzten Quartal noch nachziehen könnten. (Quelle: Gamesradar)

Dennoch beweisen die Zahlen, dass Mario Kart 8 noch immer eines der gefragtesten Spiele auf der Nintendo-Konsole ist – und seine beeindruckende Langlebigkeit gewinnt noch einmal an Relevanz, nun da Nintendo offiziell bestätigt hat, dass die Switch 2 über Abwärtskompatibilität verfügen wird.

Anzeige

Nintendo Switch 2: So wichtig ist die Abwärtskompatibilität Mit über 64 Millionen verkauften Exemplaren zählt Mario Kart 8 zu den Top 5 der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Es dürfte kaum einen Switch-Besitzer geben, der den Multiplayer-Hit noch nicht gespielt hat. Dank der angekündigten Abwärtskompatibilität für die Switch 2 ist nun also gesichert, dass alle Mario-Kart-Fans das Kult-Spiel auf der neuen Konsole zocken können – und mit ihm natürlich auch noch eine große Auswahl an anderen Lieblingsspielen. Für viele wird dies besonders am Anfang des Lebenszyklus der Switch 2 ein wichtiges Kaufargument sein. Nintendo verschafft damit seiner neuen Konsole zum Start einen wichtigen Boost, während sich Gamer darüber freuen können, dass ihre alten, lieb gewonnenen Spiele nicht sofort unbrauchbar werden. Natürlich wird irgendwann Mario Kart 9 erscheinen und vielleicht eine neue Bestmarke setzen – bis dahin ist der Vorgänger auf der Switch 2 aber ein Win-Win für alle. Gregor Elsholz

Die Nintendo Switch wird sehnsüchtig erwartet – doch Nintendo lässt sich nicht drängen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.