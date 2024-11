210 Tage später als gedacht: Nintendo-Konsole ist jetzt endgültig tot

Bereits im April hat Nintendo alle Online-Funktionen der Wii U und des 3DS abgeschaltet. Fans haben sich davon aber nicht abschrecken lassen und die Konsolen am Leben erhalten. Mehr als 200 Tage später müssen sie jetzt doch Lebewohl sagen.

Nintendo 3DS verliert letzte Online-Lobby

Mit dem Siegeszug der Switch hat Nintendo die älteren Konsolen langsam aber sicher aufs Abstellgleis geschoben. Die Wii U und der Nintendo 3DS haben ihre Online-Funktionen und eShops bereits verloren, doch Fans wollten sich davon nicht unterkriegen lassen. Die Lösung: Einfach niemals ausloggen.

Nintendo-Fans Fishguy6564 und Marioiscool246 hatten das Ziel, zusammen mit der Hilfe von zwei Bots eine Multiplayer-Lobby in Mario Kart 7 am Laufen zu halten – auch nach der offiziellen Abschaltung der Server. Der Plan funktionierte auch für eine ganze Weile. Zunächst gab dann aber doch der 3DS von Marioiscool246 auf und jetzt schließlich auch der von Fishguy6564 (Quelle: gamesradar).

Auf X (früher Twitter) zeigt Fishguy6564 jetzt seinen 3DS, der nur noch einen Verbindungsfehler anzeigt. 210 Tage nach der Abschaltung ist das Nintendo-Netzwerk der Konsole jetzt endgültig tot.

Nintendo begräbt Konsolen und bereitet die Zukunft vor

Auch jetzt können Fans immer noch auf ihrem 3DS zocken, doch ohne Online-Funktionen ist die Konsole, zumindest aus Sicht von Nintendo, endgültig begraben. Die letzte überlebende Multiplayer-Lobby konnte den Konsolen-Tod nur vorübergehend aufhalten.

Nintendo schaut stattdessen in die Zukunft – sogar vorbei an der Nintendo Switch. Die nächste Konsole soll spätestens am 31. März 2025 angekündigt werden. Inzwischen sind sogar schon Bilder der neuen Konsole aufgetaucht. Beim gewaltigen Erfolg der Switch bleibt zu hoffen, dass die Server hier noch eine ganze Weile erhalten bleiben.