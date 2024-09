Nintendo Switch 2: Bilder geleakt, Ankündigung wohl wenige Tage entfernt

Bei Nintendo wird ordentlich gerührt: Offenbar wurden unterschiedlichste Entwickler eingeladen und gleichzeitig sind Bilder und Hardware-Infos zur Switch 2 aufgetaucht.

Neue Bilder der Nintendo Switch 2, Hardware-Infos und mehr geleakt

Nichts ist offiziell bestätigt. Inoffiziell jedoch wurden gerade derart viele Informationen zu der kommenden Switch 2 geleakt, dass eine Ankündigung seitens Nintendo kaum mehr nötig ist – zumindest, wenn die Infos stimmen.



Erst kürzlich ist ein riesiger Leak auf Reddit aufgetaucht, samt Bilder, Maße und Hardware-Infos der Nintendo Switch 2. Die Informationen stammen wohl aus China, Quelle unbekannt. Allerdings mehren sich gerade weitere Leaks und Gerüchte, welche alle zusammengenommen doch ein recht überzeugendes Bild abgeben. Es sei aber darauf hingewiesen, dass trotzdem alles nur ein Spuk sein kann.



Seht euch die Bilder selbst an:

Hardware-Infos und weitere Leaks

Sollte der Leaks von der chinesischen Webseite stimmen, so könnt ihr jetzt schon einen Blick auf die Hardware der Switch 2 werfen. Ein paar der wichtigsten Daten im Überblick:

8-Zoll-Display

256 GB Speicher

12 GB Arbeitsspeicher (RAM)

USB Port C

Den Daten nach zufolge ist die Switch leicht größer, dünner und besitzt mehr Power, mehr Speicher sowie eine bessere Grafikkarte. Sehr viel ändert sich am Design allerdings nicht.



Ein weiterer Leak auf Reddit deutet darauf hin, dass Nintendo gerade viele Entwickler zu sich ins Haus einlädt. Sollte das stimmen, ist der Gedanke nicht weit, dass die Switch 2 gerade vorgestellt wird. Was wiederum bedeuten würde, dass die Ankündigung naht (Quelle: Reddit).



Schließlich gibt es noch einen dritten Leak auf Reddit, demzufolge die neue Konsole „Switch 2“ heißen wird. Die Switch 2 sei außerdem bereits in Produktion gegangen (Quelle: Reddit).

Gut möglich, dass die Ankündigung kurz bevor steht

Auffällig ist, dass die Leaks durchaus zusammenpassen. Wenn die Switch 2 tatsächlich vor Kurzem in Produktion gegangen ist, und zwar in China, dann ist es nicht verwunderlich, wenn dort nun Bilder geleakt werden: Vielleicht hat sich jemand in einer der Fabriken gedacht, er verdient sich etwas dazu?



Gleichsam scheint die Produktion der Konsole auch zu bedeuten, dass die Switch 2 fertig ist. Es wäre in dem Fall also höchste Zeit, die Entwickler einzuladen und sie auf die neue Hardware vorzubereiten.



Und auf was deutet das alles hin? Sollten die Leaks nicht aus purem Zufall heraus alle auf einmal aufgetaucht sein, so steht den Fans recht sicher eine baldige Ankündigung bevor. Immerhin wird auch Nintendo nicht wollen, dass jedes Detail der Konsole noch vor der offiziellen Präsentation im Internet herumschwirrt.

