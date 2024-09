The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zählt zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten und führt die Geschichte von Breath of the Wild fort. Dabei hätte das Spiel ursprünglich einen völlig anderen Namen tragen sollen – bis sich der Produzent in letzter Minute umentschied.

Tears of the Kingdom: Ursprünglicher Name hat es nicht geschafft

Auf Metacritic erzielt das Spiel eine herausragende Bewertung von 96 und gehört damit zu den „Must Play“-Titeln. Was heute von Millionen Menschen weltweit begeistert gespielt wird und inzwischen einen Platz in der offiziellen Zelda-Timeline hat, wurde über Jahre hinweg von einem großen Team entwickelt. Im Artbook, das Ende August in Japan veröffentlicht wurde, gewährt Produzent Eiji Aonuma einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dabei verrät er unter anderem, dass das Spiel ursprünglich einen anderen Namen bekommen sollte (Quellen: Metacritic/Gamespot).



Achtung! Der folgende Text enthält Spoiler.



Der Name, der es fast bis zum Ende der Entwicklung geschafft hatte, lautete Tears of the Dragon. Laut Aonuma hätte dieser Name jedoch einen zentralen Handlungsaspekt vorwegnehmen können: Die Enthüllung, dass sich Prinzessin Zelda in den Lichtdrachen verwandelt, um dem verfallenen Master-Schwert wieder zu seinem früheren Glanz zu verhelfen.



Nicht nur der Name des Spiels war eine Herausforderung, auch die Verwendung von Drachen im Logo bereitete Nintendo Sorgen. Es bestand die Befürchtung, dass die Kombination aus drachenlastiger Symbolik und einem Titel der Drachen erwähnt, die Handlung zu früh verraten könnte. Die Namensfindung gestaltete sich aber schwierig, da die Entwicklungszeit laut Produzent Eiji Aonuma knapp war. Viele Begriffe wurden ausprobiert, bis schließlich das Wort „Kingdom“ ins Spiel kam. Das Team hatte das Gefühl, dass dieser Titel eine subtile Verbindung zum Lichtdrachen herstellen und dennoch Drachen im Logo integriert werden könnten.

Als der Titel feststand, wurde das Logo schließlich zu dem, was es jetzt ist. Eiji Aonuma

Schaut euch hier den Trailer für Zelda: Tears of the Kingdom an:

Zelda: Tears of the Kingdom – Finaler Trailer

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint in Kürze

Das nächste Zelda-Spiel steht bereits in den Startlöchern. Hier schlüpft ihr in die Rolle der Prinzessin selbst, die sich mit ihrer Fee Tri auf ein großes Abenteuer begibt, um das Königreich zu retten.



The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für Nintendo Switch.

