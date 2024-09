Nach PlayStation und Xbox: Switch 2 soll beliebtes Feature erhalten

Noch hüllt sich Nintendo in Schweigen, wenn es um die neue Switch geht – doch Leaker und Insider lassen nicht locker und fördern immer wieder spannende Details zutage. Jüngste Gerüchte sorgen für Aufsehen: Ein Insider behauptet, dass die Switch 2 Abwärtskompatibilität bieten soll.

Lässt Nintendos Switch 2 euch alte Spiele zocken?

Der Nachfolger der erfolgreichen Konsole ist bereits seit längerem bekannt, doch Nintendo hält sich weiterhin mit offiziellen Informationen zurück. Immer wieder kursieren Spekulationen in der Community.



Auf der Plattform X (ehemals Twitter) wird beispielsweise gemutmaßt, dass die Switch 2 bereits in die Massenproduktion gegangen sein könnte und weiterhin eine Veröffentlichung für März 2025 geplant sei. Sollte sich das bewahrheiten, wäre dies eine bedeutende Nachricht. Brancheninsider Nate the Hate ergänzt dazu auf Reddit, dass die kommende Konsole abwärtskompatibel sein soll. Das würde bedeuten, dass ihr eure aktuellen Switch-Spiele auch auf der Switch 2 nutzen könntet (Quellen: X / Reddit).

Bereits im Mai 2024 deutete Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa an, dass eine Ankündigung der neuen Konsole für das Frühjahr 2025 geplant sei. Zudem stellte er einen umfassenden Plan für die Switch 2 in Aussicht. Ein offizieller Preis wurde bisher nicht genannt, jedoch hat ein Experte bereits eine interessante Prognose dazu abgegeben: Kunden müssten demnach mit unter 500 Euro rechnen.

Switch 2: Weitere Details könnten durchgesickert sein

Offizielle Informationen zu den Features und Spezifikationen der Switch 2 gibt es bisher nicht. Doch im April 2024 hat Mobapad, ein Hersteller von Peripheriegeräten, einige Details veröffentlicht, die das Unternehmen eigenen Angaben zufolge aus zuverlässigen Quellen hat. Demnach soll die neue Konsole weiterhin die bestehenden Joy-Cons und den Pro Controller mit HD-Rumble unterstützen. Auch hier wurde erwähnt, dass das Cartridge-Fach abwärtskompatibel sei (Quelle: Mobapad).



Die neuen Joy-Cons sollen ein magnetisches Schienensystem und Metallknöpfe erhalten. Außerdem sollen demnach beide Seiten mit zusätzlichen Tasten ausgestattet werden, darunter eine Funktionstaste am rechten Joy-Con unter dem HOME-Knopf. Der USB-C-Anschluss bleibt laut Mobapad ebenfalls bestehen und die neue Dockingstation soll 4K-Auflösung unterstützen.

Was die Switch 2 wirklich können sollte – zumindest wenn es nach uns geht – seht ihr im Video:

