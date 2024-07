Nintendo geht in die Vollen: Plan für die Switch 2 überzeugt

Der Release der Switch 2 rückt immer näher – auch wenn Nintendo immer noch kein Release-Datum nennt. Der japanische Publisher verrät jetzt trotzdem seinen einfachen und aber genialen Plan, mit dem der Konsolen-Launch ein Erfolg werden soll.

Jeder bekommt eine Switch 2: Das ist Nintendos Plan

Mehr als sieben Jahre nach Release der Nintendo Switch steuert der japanische Publisher jetzt endlich auf eine neue Konsole zu. Spätestens Ende März 2025 sollen die Fans wissen, was der Switch-Nachfolger kann. Auch beim Launch zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt will Nintendo nichts dem Zufall überlassen.

In einem Investoren-Gespräch (übersetzt von IGN) verrät Nindendo-Präsident Shuntaro Furukawa, wie sich das Unternehmen gegen Scalper wehren will, also Leute, die gleich einen ganzen Haufen Konsolen einsacken und dann teuer weiterverkaufen:

Als Gegenmaßnahme den Wiederverkauf glauben wir, dass es am wichtigsten ist, eine ausreichende Anzahl zu produzieren, um die Nachfrage der Kunden zu befriedigen und an dieser Idee hat sich seit dem letzten Jahr nicht geändert.“

Nintendo will also einfach jede Menge Konsolen produzieren, damit jeder Gamer, der eine Switch 2 will, auch eine bekommt. Es kann so einfach sein! Der Publisher blickt hier auch kritisch auf die Nintendo Switch zurück, die aufgrund einer Knappheit an Bauteilen lange Zeit nur schwer zu bekommen war. Für den Launch des Switch-Nachfolgers sieht Furukawa zum jetzigen Zeitpunkt allerdings kein Problem (Quelle: IGN, Nintendo).

Das sind unsere Wünsche an den Switch-Nachfolger:

Nintendo will großes Problem der PS5 vermeiden

Sowohl der Release der PS5 als auch der Xbox Series X|S wurde von Scalpern überschattet, die sich die Konsolenknappheit zunutze gemacht haben. Nintendo will daraus lernen, um nicht in die gleiche Falle zu tappen. Insider-Berichte gehen sogar davon aus, dass der Publisher den Launch der Switch 2 sogar verschoben hat, um sicherzustellen, dass genügend Konsolen auf Lager sind.

Bisher ist immer noch vollkommen unklar, was der Switch-Nachfolger eigentlich kann oder wie er aussieht. Hardware-Leaks versprechen einige Neuerungen, aber auch Abwärtskompatibilität zur originalen Switch. Auf ein Feature könnte Nintendo allerdings ruhig verzichten.