Rockstar-Veteran sagt: GTA 6 verpasst auf PS5 und Xbox Series ein großes Ziel

Schon der erste Trailer für GTA 6 macht klar, dass Rockstars Open-World-Kracher unglaublich groß und unglaublich schön wird. Auf PS5 und Xbox Series X|S bedeutet das wohl Einschränkungen.

Im Gaming-Jahr 2025 wünschen sich Spieler wunderschöne Grafik und gleichzeitig flüssiges Spielgeschehen – am besten in 60 FPS. Ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter denkt allerdings, dass Grand Theft Auto 6 dieses Ziel verfehlen wird.

Im Gespräch mit YouTuber Kiwi Talkz erklärt Mike York, dass Rockstar seiner Einschätzung nach eine stabile Bildrate von 30 FPS in GTA 6 anstrebt:

Ich weiß nicht, ob sie in der Lage sein werden, 60 FPS zu erreichen. Das glaube ich nicht. Ich denke, sie werden 30 FPS anstreben – und zwar eine fixierten Bildrate von 30 FPS, was bedeutet, dass sie nie unter diesen Wert fällt. Sie werden versuchen, so viel wie möglich zu optimieren, damit sie nie unter 30 sinkt.