Nvidia RTX 5090: Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen

Es war bereits abzusehen, jetzt haben wir Gewissheit: Der Startschuss der RTX 5090 ist quasi nur symbolisch gefallen. Den neuen Grafikkarten-König gibt es aktuell hierzulande einzeln nirgends zu kaufen. Wer die Monster-GPU sein Eigen nennen will, muss noch ein paar Tausend Euro drauflegen und direkt in einen Komplett-PC investieren.

Die RTX 5090 ist offiziell gestartet, aber nirgends verfügbar

Auch wenn die Testberichte der RTX 5090 nicht so euphorisch ausfallen, wie viele Spieler hofften, ist das Interesse am neuen Grafikkarten-König groß. Der Lagerbestand zum Startschuss jedoch nicht – das zeichnete sich bereits ab. Keine einzige Karte ist hierzulande aktuell bei den offiziellen Händlern auf Lager – zumindest haben wir keine gefunden. Und auch bei Nvidia selbst gehen Spieler leer aus.

Wer es dennoch mal selber ausprobieren will, wir haben die entsprechenden Suchseiten bei den Anbietern hier für euch verlinkt. Vielleicht habt ihr ja Glück und schaut genau dann auf die Seite, wenn noch ein paar Karten nachgelegt werden:

RTX 5090 kaufen: Das ist aktuell die einzige Möglichkeit

Wer trotzdem unbedingt eine RTX 5090 haben will, hat nur eine Möglichkeit: Der Kauf eines teuren Komplett-PCs, in dem die Nvidia-Grafikkarte verbaut ist. Ein paar Händler bieten entsprechende Systeme an – hier eine kleine Auswahl:

Einziges Problem: Auch die Komplett-PCs sind aktuell nicht auf Lager – es können lediglich Vorbestellungen abgegeben werden. Cyberport und MediaMarkt gehen davon aus, dass der Acer-Komplett-PC im März oder April ausgeliefert wird, bei den anderen beiden Systemen gibt es aktuell keine Angabe.

Zur Erinnerung: Der UVP der Founders Edition der RTX 5090 liegt bei 2.329 Euro.

