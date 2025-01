Statt 16 Euro jetzt gratis: Epic Games verschenkt Zombie-Survival-Hit mit besonderem Kniff

Der Epic Games Store hält ein neues Geschenk für PC-Spieler bereit. Euch erwartet ein Zombie-Survival-Spiel, das eine ganz besondere Geschichte erzählt. Im Video oben stellen wir euch das Spiel kurz vor.

Zombie-Survival-Spiel kostenlos schnappen

Im PC Spiel Undying seid ihr zum Tode verurteilt. Ein Zombie hat die Protagonistin Anling gebissen und ihr Ende ist bereits beschlossene Sache. Trotzdem muss sie ihre verbleibende Zeit gut nutzen, denn ihr Sohn Cody ist noch nicht bereits für das Leben in der Apokalypse.

Wenn ihr dieses spannende Szenario weiterverfolgen wollt, könnt ihr das jetzt tun, ohne auch nur einen einzigen Cent dafür zahlen zu müssen. Undying ist aktuell kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Normalerweise kostet das Spiel 16,79 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 6. Februar um 17 Uhr (im Epic Games Store ansehen).

Das erwartet euch im neuen Gratis Game

Laut der Produktseite im Epic Games Store erwartet euch in Undying eine zufallsgeneriete Karte, auf der ihr Nahrung, Wasser, Ressourcen und mögliche Verbündete finden könnt. Das Spiel ist außerdem als Rogue-Like gedacht. Wenn Anling der Zombieinfektion erliegt, solltet ihr es also am besten gleich nochmal versuchen und gelerntes Wissen anwenden.

Apropos lernen: Kernfunktion ist Anlings Sohn Cody. Der wird zwar von der KI kontrolliert, aber lernt von seiner Mutter. Eure Aktionen bestimmen also, ob Cody die Apokalypse überleben wird.

Was sagen PC-Spieler zu Undying

PC-Spieler auf Steam geben größtenteils positive Bewertungen zu Undying ab. 79 Prozent der Rezensionen geben einen Daumen hoch. Gelobt werden die Survival-Elemente und das spannende Szenario. Kritisiert wird die ungenaue Übersetzung aus dem Chinesischen und dass sich einige Spielelemente nicht komplett fertig anfühlen. Da das Spiel aber gerade komplett kostenlos ist, könnt ihr nicht viel falsch machen.