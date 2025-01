PS5-Hit wird Steam-König, obwohl Sony einen großen Fehler wiederholt

Sony bringt den nächsten PlayStation-Hit auf den PC. Die Steam-Version von Marvel’s Spider-Man 2 hat allerdings noch mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Fans lassen sich davon nicht aufhalten. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Spider-Man 2 klettert in die Steam-Topseller

Mehr als ein Jahr nach dem Release von Marvel’s Spider-Man 2 (Test) erscheint der PS5-Hit auch auf Steam. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft erfreut sich auf der PC-Plattform größter Beliebtheit. Das Abenteuer der Netzschwinger sitzt aktuell auf dem ersten Platz der Steam-Topseller und überholt damit sogar Dauerbrenner wie Counter-Strike 2 und das Steam Deck (auf Steam ansehen).

In Marvel’s Spider-Man 2 von Sony’s eigenem Studio Insomniac Games schwingt ihr als Peter Parker und Miles Morales durch New York und tretet gegen Bösewichte wie Venom, Sandman und Kraven the Hunter an (ja, der aus dem Kino-Flop). Auf dem PC winken aufgebohrte Grafik, verbessertes Raytracing und Unterstützung von ultrabreiten Monitoren.

Spider-Man 2 auf Steam: Spieler klagen über Technik

Aktuell können viele Spieler die Grafikpracht von Marvel’s Spider-Man 2 noch nicht genießen. Der PS5-Hit wird auf dem PC von zahlreichen technischen Problemen geplagt – das schlägt sich auch in den Steam-Reviews nieder. Gerade einmal 55 Prozent der Bewertungen fallen derzeit positiv aus. Spieler berichten von Grafikfehlern, Performance-Problemen und sogar kompletten Abstürzen, obwohl ihre PCs eigentlich mit dem Spiel klarkommen sollten.

Sony wiederholt damit einen großen Fehler. Schon in der Vergangenheit sind PC-Ports wie The Last of Us durch technische Probleme negativ aufgefallen. Der PlayStation-Hersteller kann die schlimmsten Probleme hoffentlich schnell beheben.

Immerhin benötigen PC-Spieler nicht länger einen PSN-Account, um Spider-Man 2 auf Steam spielen zu können. Sony hat den unbeliebten Account-Zwang bei Singleplayer-Spielen zurückgenommen. Stattdessen ist die PSN-Anmeldung jetzt optional – PC-Spieler, die das auf sich nehmen, schalten zwei zusätzliche Spider-Man-Anzüge frei.