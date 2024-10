PS5 Pro besser als gedacht? Software-Geheimwaffe macht AMD und Nvidia Konkurrenz

Sonys neue Upscaling-Technologie PSSR für die PS5 Pro kann in ersten Tests überzeugen. Gegenüber Nvidias DLSS gibt es zwar noch Schwächen, aber im direkten Vergleich mit AMD FSR trumpft Sonys Software-Geheimwaffe auf. Die Technologie wurde in Ratchet & Clank: Rift Apart getestet und überzeugte besonders bei Partikeln und Gras.

PSSR auf der PS5 Pro: Sony schlägt AMD, aber nicht Nvidia

Mit PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) hat Sony eine eigene KI-basierte Upscaling-Technologie für die PS5 Pro entwickelt. In ersten Tests von Digital Foundry zeigt die Technologie bereits beeindruckende Ergebnisse. PSSR wurde in Ratchet & Clank: Rift Apart gegen AMDs FSR 3.1 und Nvidias DLSS 3.7 getestet. Dabei offenbarte die neue Technologie deutliche Vorteile gegenüber FSR 3.1, insbesondere bei der Darstellung von Partikeln, Gras und neu auftauchenden Details.

Im direkten Vergleich zu Nvidias DLSS gibt es für PSSR allerdings noch Schwächen bei der Kantenglättung und Bildschärfe. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es sich hier um erste Tests in nur einem Spiel handelt. Weitere Analysen in verschiedenen Spielen sind nötig, um ein umfassendes Bild von PSSRs Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die ersten Ergebnisse können sich aber sehen lassen.

Die Tester von Digital Foundry zeigten sich dennoch beeindruckt: „Erfreulicherweise leidet PSSR, ähnlich wie DLSS und XeSS, nicht unter dem Problem des ‚disocclusion fizzle‘ – das ist deutlich zu sehen“, so ein Zitat aus dem Testbericht. Dabei handelt es sich um Artefakte, die entstehen, wenn die Upscaling-Technologien bei kleinen Details innerhalb neuer Frames nicht auf Bestandsinhalte zurückgreifen können. Weiter heißt es: „Basierend auf den heutigen Tests gibt es Bereiche, in denen PSSR gegenüber FSR 3.1, die Technologie, die es am häufigsten ersetzen dürfte, deutlich überlegen ist (…) (Quelle: Eurogamer).

Hier könnt ihr euch die Gegenüberstellung der drei Grafiktechnologien direkt im Video auf dem YouTube-Kanal von Digital Foundry anschauen:

Upscaling: Der Schlüssel zu besserer Konsolengrafik

Upscaling-Technologien wie PSSR sind von zentraler Bedeutung, um höhere Auflösungen und Framerates bei begrenzter Hardware-Leistung zu ermöglichen. Bisher nutzen Konsolen meist AMDs FSR-Technologie, die qualitativ hinter Nvidias DLSS zurückbleibt. Mit PSSR will Sony nun die Bildqualität auf Konsolen deutlich verbessern und den Abstand zu High-End-PCs verringern.

