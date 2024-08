PS5 Pro liefert gewaltigen Leistungssprung – dank Sonys Geheimwaffe

Die Hinweise zur PS5 Pro verdichten sich. Nun erwähnt ein Entwickler in einem Podcast, dass bis zu 100 Prozent mehr Leistung als die normale PS5 drin sein sollen – aber nur dank einer ganz besonderen Grafiktechnologie.

Doppelt so viel Leistung in der PS5 Pro: Upscaling soll es möglich machen

Obwohl Sony sich immer noch nicht offiziell dazu bekannt hat, dass man hinter verschlossenen Türen an einer PS5 Pro arbeitet, ist sich die Gerüchteküche relativ sicher: Das Pro-Modell erscheint noch in diesem Jahr.



So langsam gibt es auch immer mehr Leaks und Gerüchte zur aufgebohrten Sony-Konsole. Unter anderem wurde zuletzt etwa berichtet, dass die PS5 Pro rund 45 Prozent mehr GPU-Leistung und ungefähr zwei bis drei Mal so viel Raytracing-Performance bieten soll.



Doch da geht noch mehr – das denkt zumindest Matthew Casells, seines Zeichens Gründer der Alderon Games Studios. Er äußert sich in einem Podcast mit Hardware-Leaker „Moore’s Law is Dead“ wie folgt:

Ich denke, für einen Videospielentwickler ist das echt toll, weil es sich so anfühlt, als ob die PS5 Pro 100 Prozent schneller geworden ist. Aber tatsächlich ist es so, dass die GPU 50 Prozent dazu beiträgt und Upscaling für die anderen 50 Prozent verantwortlich ist.

Hier könnt ihr euch die entsprechende Stelle im YouTube-Video selbst anschauen:

Exklusiv für die PS5 Pro: Was macht PSSR so besonders?

Laut den letzten Informationen soll es sich bei PSSR um eine Upscaling-Technologie handeln, die von Sony exklusiv für die PS5 Pro entwickelt wird. Im Gegensatz zu AMDs hauseigener Upscaling-Technologie (Sowohl in PS5 als auch Xbox Series steckt AMD-Hardware) soll PSSR zusätzlich auf KI-Technologie setzen, die auch entsprechende Zusatz-Hardware voraussetzt. Deswegen wird es das Feature wahrscheinlich auch nicht für die normale PS5 geben.



PSSR erinnert dadurch deutlich mehr an Nvidias DLSS. Auch bei dieser Upscaling-Technologie kommen KI-Algorithmen und Spezial-Hardware zum Einsatz, um ein noch sauberes Hochskalierungsergebnis zu erreichen.

Wie viel die Technologie in der PS5 Pro am Ende bringt, bleibt abzuwarten und dürfte sich zudem von Spiel zu Spiel unterschieden. Spiele, in denen es vor allem auf die CPU-Leistung ankommt, dürften davon weniger profitieren als kolossale Grafikkracher, die die GPU an ihre Grenzen bringen.

Mit etwas Glück nutzen Entwickler das Feature auch, um zusätzlich Raytracing in ihren Spielen auf der PS5 Pro zu aktivieren oder bieten einen optionalen 120-Hz-Modus an. In wenigen Monaten wissen wir hoffentlich mehr.