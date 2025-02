Von High-End keine Spur! Steams beliebteste Grafikkarten sind maximal Mittelklasse

Die aktuelle Steam-Hardwareumfrage für Januar 2025 zementiert Nvidias Vormachtstellung im Gaming-Sektor. Besonders die Mittelklasse-Modelle RTX 3060 und RTX 4060 beherrschen den Markt, während AMD augenscheinlich in die Bedeutungslosigkeit abrutscht. High-End-Grafikkarten leisten sich nur wenige Spieler. In den meisten Geräten schlummert maximal eine Mittelklasse-GPU.

Steam-Spieler setzen vorrangig auf Mittelklasse-Grafikkarten

Die GeForce RTX 3060 verteidigt mit 5,06 Prozent Marktanteil ihre Spitzenposition als meistgenutzte Gaming-Grafikkarte. Die RTX 4060 ist sowohl auf Platz 2 als auch Platz 3 zu finden – jeweils mit 4,46 Prozent, einmal als Desktop- und einmal als Laptop-Version.

Was ein weiterer Blick in die meistgenutzten Grafikkarten der Steam-Spieler offenbart: Nur wenige setzen auf High-End-Modelle. Die inzwischen etwas in die Jahre gekommene RTX 3070 schafft es nur auf Platz 7, die RTX 4070 sogar nur auf Platz 9 – davor und dazwischen nur Mittelklasse- und Einsteiger-Grafikkarten (Quelle: Steam-Hardware-Umfrage):

Nvidia GeForce RTX 3060 (5,06 %)

Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop GPU (4,46 %)

Nvidia GeForce RTX 4060 (4,46 %)

Nvidia GeForce GTX 1650 (3,46 %)

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (3,33 %)

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (3,05 %)

Nvidia GeForce RTX 3070 (2,85 %)

Nvidia GeForce RTX 3050 (2,83 %)

Nvidia GeForce RTX 4070 (2,81 %)

Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop GPU (2,72 %)

Nvidia dominiert – AMD bleibt chancenlos

Was die Zahlen ebenfalls zeigen: Steam-Spieler scheinen AMD-Grafikkarten nicht viel abgewinnen zu können. Die beliebteste dedizierte AMD-Karte der Steam-Spieler ist die AMD Radeon RX 6600 mit einem Nutzeranteil von gerade einmal 0,81 Prozent. Ob der Release der kommenden RX 9070 (XT) daran etwas ändert, bleibt abzuwarten, darf jedoch bei der aktuellen Dominanz von Nvidia bezweifelt werden.

Von Nvidias neuen Flaggschiffen, der RTX 5080 und RTX 5090, fehlt ebenfalls jede Spur. Das dürfte jedoch daran liegen, dass die beiden Karten verdammt teuer sind, erst Ende Januar in den Verkauf gestartet sind und zudem direkt nach dem Release ausverkauft waren. Wahrscheinlich werden sich in dieser Generation eher wieder die RTX 5050, RTX 5060 und RTX 5060 Ti zu den beliebtesten Grafikkarten mausern. Wann diese jedoch erscheinen, steht noch in den Sternen.

