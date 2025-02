Die Switch 2 kommt zu spät – Nintendo selbst liefert den Beweis

Nintendo steht vor einem aufregenden Jahr. Noch vor dem Release der Switch 2 muss der japanische Videospielgigant allerdings einen Rückschlag zugeben.

Nintendo: Switch-Verkäufe fallen

Die Switch steht kurz vor ihrem achten Geburtstag und das wirkt sich auch auf die Verkaufszahlen aus. Nintendo selbst gibt jetzt zu, dass die Verkäufe der Hybridkonsole in den Monaten April bis Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahr um ganze 30,6 Prozent zurückgegangen sind.

Bei den Spielen sieht es nicht viel besser aus – dort verzeichnet Nintendo einen Rückgang von 24,4 Prozent. Die Verkaufszahlen sind tatsächlich noch schlechter ausgefallen als von Nintendo erwartet. In der Folge muss der Switch-Hersteller seine Prognosen nach unten korrigieren.

Trotz sinkender Zahlen zeigt sich Nintendo unbesorgt. Im Bericht werden die Verläufe als „stabil“ für eine Konsole in ihrem achten Lebensjahr beschrieben. Bei den sinkenden Spieleverkäufen verweist Nintendo darauf, dass die extrem erfolgreichen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder für den schlechten Jahresvergleich verantwortlich seien (Quelle: Nintendo).

Ist die Switch 2 Schuld an den Switch-Zahlen?

Auch die ewige Warterei auf die Switch 2 dürfte eine Rolle bei den sinkenden Verkaufszahlen spielen. Schon seit vielen Monaten schwirren Gerüchte zur neuen Konsole im Internet herum. Viele Fans dürften da zögerlich sein, jetzt noch eine Switch 1 zu kaufen.

Nintendo selbst ist von dieser Theorie nicht überzeugt. Präsident Shuntaro Furukawa erklärt gegenüber Investoren, dass die Switch 2 seiner Meinung nach keinen großen Einfluss auf die Verkaufszahlen der Switch 1 hat. Gleichzeitig wolle man die Switch 1 weiter unterstützen, solange es eine Nachfrage gibt (Quelle: The Sankei Shimbun).

Switch 2 ist immer noch einige Monate entfernt

Diese Nachfrage scheint nach sieben langen Jahren jetzt langsam gedeckt zu sein. Die Switch ist einfach alt und eine neue Konsole muss her! Wenn wir jetzt schon auf der Switch 2 zocken würden, hätte Nintendo das aktuelle Tal vermeiden können. Trotzdem hat es der Konsolen-Hersteller überhaupt nicht eilig. Nach der ersten Vorstellung der Switch 2 Mitte Januar soll erst eine Direct am 2. April mehr Infos zur Konsole verraten. Ein genaues Release-Datum gibt es ebenfalls nicht – denkbar wäre ein Launch im Juni 2025.

