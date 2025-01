Microsoft wills wie Nintendo machen: Nächste Xbox-Generation lässt PlayStation auflaufen

Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Frage, wie Xbox konkurrenzfähig bleiben und Gamer begeistern kann. Nun spricht er über die Zukunft der Plattform – und deutet weitreichende Veränderungen an.

Xbox und PlayStation: Zu wenig Unterschiede laut Spencer

Seit der ersten Generation entwickeln sich PlayStation und Xbox stetig weiter, doch echte Alleinstellungsmerkmale fehlen oft. Phil Spencer sieht das kritisch und möchte die nächste Xbox-Generation – die laut Gerüchten bereits 2026 erscheinen könnte – als Chance für mehr Innovation nutzen. Besonders beeindruckt zeigen sich Spencer und sein Team von Handheld-Konsolen:

Ich möchte, dass wir innovativ sind und die Hardware zum Unterscheidungsmerkmal machen. Wir sind in einen Bereich vorgedrungen, in dem die Unterscheidungsmerkmale der Hardware abgenommen haben und es wirklich gesperrte Spiele waren, mit denen man versucht hat, die Identität der Hardware zu bestimmen. Ich liebe es, wenn ich Handhelds mit ihren Alleinstellungsmerkmalen sehe. Und ich möchte, dass unsere Hardware wettbewerbsfähig ist ... also lasst uns unsere Plattform weiterhin mit innovativen Diensten und der Hardware-Arbeit, die wir leisten, weiterentwickeln. Ich denke, das ist unsere künftige Identität. Phil Spencer

(Quelle: Destin@YouTube)



Spencers Begeisterung für Handhelds könnte darauf hindeuten, dass Microsoft einen ähnlichen Weg wie Nintendo einschlägt. Während Sony bei einer möglichen PlayStation 6 wohl auf das alte Erfolgskonzept mit mehr Leistung und besserer Grafik setzen wird, könnte Xbox mit neuen, einzigartigen Features punkten. Tatsächlich gibt es bereits Berichte, dass Microsoft an einer eigenen Handheld-Konsole arbeitet.

Bis vor wenigen Jahren unterschieden sich PlayStation und Xbox vor allem durch exklusive Spiele – doch auch diese Grenzen verschwimmen zunehmend.

Xbox-Spiele für alle: Microsofts neue Offenheit

Phil Spencer hat sich schon lange für das Ende der Konsolen-Exklusivität ausgesprochen – und setzt diesen Plan konsequent um. Immer mehr Xbox-Spiele erscheinen für die PlayStation 5, darunter Titel wie Indiana Jones and the Great Circle und Doom: The Dark Ages. Gerüchten zufolge könnten bald sogar Klassiker wie Halo und Gears of War den Sprung auf andere Plattformen schaffen.

Doch nicht nur PlayStation-Spieler profitieren von dieser Strategie: Auch Nintendo soll bei Microsofts neuer Offenheit gewinnen. In einem Interview mit GamerTag Radio lobte Spencer die kommende Switch 2 und betonte: „Wir wollen, dass Menschen Xbox auf vielen verschiedenen Bildschirmen spielen können.“ (Quelle: GamerTag Radio).

