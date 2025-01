Neue Xbox schon 2026? Leaker facht Gerücht an

Ein potenzielles Leak zur nächsten Xbox-Generation erregt derzeit die Aufmerksamkeit der Gaming-Welt. Angeblich könnte Microsoft bereits 2026 eine neue Konsole auf den Markt bringen – sogar ein vorläufiger Name steht im Raum. Zusätzlich gibt es Hinweise auf einen neuen CoD-Titel, der die Veröffentlichung begleiten könnte.

Xbox Prime: Realität oder Spekulation?

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) sorgt ein bekannter Call-of-Duty-Leaker für Gesprächsstoff. Unter dem Namen „Hope“ behauptet der Insider, Microsoft plane 2026 die Veröffentlichung einer neuen Konsole namens „Xbox Prime“. Ob dieser Name final oder nur ein interner Codename ist, sei unklar. Der Insider bezeichnet die Informationen als ein „offenes Geheimnis“ in der Branche, was die Spekulationen weiter anheizt (Quelle: X).

Doch nicht nur der Name sorgt für Aufsehen: Nach schwächelnden Verkaufszahlen der Xbox Series in den letzten Monaten könnte Microsoft mit einem ambitionierten Launch-Titel punkten. Laut Hope arbeite Infinity Ward an einem neuen Call of Duty, das zeitgleich mit der Konsole erscheinen könnte. Sollte dies zutreffen, wäre dies ein cleverer Schachzug, um die Attraktivität der Xbox-Bibliothek zu erhöhen und den Game Pass weiter zu pushen – insbesondere nach der jüngsten Expansion auf LG-Fernseher.

Wie glaubwürdig ist das Leak?

Wie bei allen Gerüchten gilt auch hier: Skepsis ist angebracht! Microsoft hat sich bislang nicht offiziell zu den Behauptungen geäußert, und selbst der Insider betont, die Informationen seien mit Vorsicht zu genießen. Dennoch diskutiert die Community bereits eifrig über die möglichen Pläne. Sollte sich der Leak bewahrheiten, könnten spannende Jahre für Xbox-Fans bevorstehen – besonders da bereits eine Xbox-Handheld bestätigt wurde.

Ob wahr oder nicht: Erste Fans haben bereits begonnen, Konzeptentwürfe für die „Xbox Prime“ zu teilen und sich auf das nächste Kapitel der Konsolen-Generation einzustimmen:

