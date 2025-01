Russland baut eigene Gaming-Konsole, doch Putins PS5 taugt nichts

Russland will eigene Gaming-Konsolen bauen, um unabhängig von PlayStation und Xbox zu werden. Wirklich erfolgreich sind diese Anstrengungen offenbar nicht.

Was kann die russische PlayStation?

Nach der Invasion der Ukraine haben sich viele Gaming-Unternehmen aus Russland zurückgezogen – darunter auch Sony mit der PlayStation, Microsoft mit der Xbox und Nintendo mit der Switch. Machthaber Wladimir Putin hat darum im März 2024 persönlich die Entwicklung eigener Konsolen angeordnet. Jetzt gibt es ein Update zu dem Vorhaben.

Aktuell soll an zwei Konsolen gearbeitet werden. Eine basiert auf dem Elbrus-Prozessor und soll auch ein russisches Betriebssystem verwenden. Selbst die Verantwortlichen müssen aber zugeben, dass die Elbrus-Konsole nicht mit PS5 und Xbox mithalten kann:

Ich hoffe, dass meine Kollegen diese Aufgabe mit vollem Verantwortungsbewusstsein angehen und sich etwas wirklich Bahnbrechendes ausdenken. Jeder weiß, dass Elbrus-Prozessoren noch nicht auf dem Level sind, um mit PS5 und Xbox zu konkurrieren. Die Lösung muss also unkonventionell sein. Anton Gorelkin, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Informationspolitik in der Duma

Trotz der technischen Schwächen sollen russische Gamer nicht nur alte Spiele auf der Konsole zocken können. Stattdessen sollen mit ihr einheimische Videospiele beworben werden (Quelle: Techspot)

Russische Konsole kostet nur 45 Dollar

Russland arbeitet zusätzlich an einer zweiten Konsole, bei der ein cloudbasiertes System namens Fog Play zum Einsatz kommen soll. Hierbei können Gamer einen Teil der Rechenleistung ihres PC an Spieler mit einem schwächeren Rechner vermieten. Eine echte Sensation ist allerdings der Preis: Die Konsole soll nur 45 US-Dollar kosten. Ein solches Schnäppchen spricht dafür, dass die PS5 und Xbox auch hier in einer ganz anderen Liga spielen.

