PS3-Spiele auf der PS5 zocken: Entwickler gibt den Traum nicht auf

Die PlayStation 5 hat dank der Rückwärtskompatibilität und dem Service PS Plus viel zu bieten, auch in Bezug auf ältere Spiele. PS3-Spiele stehen allerdings nur begrenzt zur Verfügung – ein Entwickler möchte das gerne ändern.

PS3-Spiele auf der PS5: Wird der Traum greifbar?

Während PS1-, PS2- und PSP-Spiele bereits nativ auf der PS5 laufen, sind PS3-Spiele bisher nur über Cloud-Streaming verfügbar. Ein offizieller Grund für dieses Limit ist bislang nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass die PS3-Ära mit Klassikern wie Metal Gear Solid 4 oder Demon’s Souls einige Schätze birgt, die Fans gerne erneut erleben würden. Eine native Lösung könnte ein großes Comeback der legendären Titel ermöglichen und das PlayStation-Ökosystem bereichern.

Implicit Conversions – das Studio, das bereits mit Sony an PS1-Titeln für die PS5 gearbeitet hat – hat eine Roadmap für seine Syrup Engine veröffentlicht. Diese Engine treibt viele Klassiker auf PlayStation Plus an. Unter dem Abschnitt „Träumen“ wird ein spannendes Ziel genannt: die „Erforschung und Prototypisierung der Möglichkeit eines PlayStation-3-Emulator-Pakets“. Die Umsetzung dieses Vorhabens würde nicht nur das Entwicklerstudio begeistern, sondern sicher auch die Herzen vieler PlayStation-Fans höherschlagen lassen (Quelle: Implicit Conversions).

PS3 auf PS5: Warum ist die Emulation so schwierig?

Ein Blick auf die Technikgeschichte der PS3 zeigt, warum die Emulation so kompliziert ist. Die Konsole nutzte den berüchtigten Cell-Prozessor, eine damals revolutionäre, aber auch enorm komplexe Architektur, die selbst für heutige Entwickler-Teams eine Herausforderung darstellt. Während der Emulator RPCS3 auf dem PC zeigt, dass es technisch möglich ist, bleibt die Umsetzung auf der PS5 ein Mammutprojekt.

Ob Sony diesen Schritt in Zukunft wagen wird, ist ungewiss – doch er würde nicht nur den Nostalgiefaktor stärken, sondern auch die Attraktivität von PlayStation Plus erheblich steigern.

