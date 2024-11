PlayStation Plus jetzt billiger, doch die treusten Fans fühlen sich angeschmiert

Sony startet große Rabatte zum Black Friday. Wenn ihr PS-Plus-Mitglied werden oder euer Abo upgraden wollt, könnt ihr jetzt ordentlich sparen. Treue PlayStation-Spieler stehen dagegen vor einer großen Enttäuschung.

So spart ihr bei jetzt PlayStation Plus

Zum Black Friday purzeln überall die Preise. Auch Sony setzt den Rotstift an und bietet Rabatte für PlayStation Plus an. Der Abo-Dienst für Sony ist vom 22. November bis zum 3. Dezember bis zu 30 Prozent günstiger – allerdings nicht für alle Spieler.

Auf dem PlayStation Blog stellt Sony klar, dass ihr bis zu 30 Prozent auf eine 12-monatige Mitgliedschaft sparen könnt, wenn ihr PS Plus während des aktuellen Angebots beitretet.

Zahlt ihr bereits für das Abo, könnt ihr wenigstens noch günstiger upgraden. PlayStation-Plus-Essential-Mitglieder erhalten 25 Prozent Rabatt auf die verbleibende Mitgliedschaft beim Upgrade auf PlayStation Plus Extra. Wechselt ihr von Extra auf die Premium-Mitgliedschaft, spart ihr sogar 30 Prozent (Quelle: PlayStation Blog).

PS-Plus-Sale löst Frust bei Abonnenten aus

Wollt ihr einfach euer bestehendes Abo verlängern, geht ihr beim Black-Friday-Sale komplett leer aus. Das stört auch die Spieler auf Reddit, die in den Kommentaren ihrem Frust Luft machen:

Gut zu wissen, dass ich seit 15 Jahren für PS Plus zahle und bei den Rabatten absolut nichts bekomme. Daves-crooked-eye auf Reddit

Ich weiß, dass es letztes Jahr genauso war, aber es ist immer noch Mist, dass bestehende Abonnenten keinen Rabatt bekommen, um zu verlängern. Mein Abo läuft am 11. Dezember aus. Ich hatte gehofft, dass es zumindest einen kleinen Rabatt zum Verlängern gibt. Jimbobthon auf Reddit

Spieler haben jetzt die Hoffnung, dass Sony zumindest noch einen Weihnachts-Sale startet, bei dem auch Bestandskunden zuschlagen können.

