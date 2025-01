Genauer Release-Termin der Switch 2 aufgetaucht: Macht Nintendo einen Schnellschuss?

Die Switch 2 hat noch keinen offiziellen Release-Termin. Ein Händler könnte jetzt allerdings das genaue Datum verraten haben. Es gibt aber auch gute Gründe, an einem Schnellschuss von Nintendo zu zweifeln.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Erscheint die Switch 2 schon im Mai?

Auf die Frage, wann denn nun die Switch 2 erscheint, hat Nintendo eine klare Antwort: 2025. Fans würden allerdings gerne einen genauen Termin kennen – und genau den liefert jetzt ein Händler aus Finnland. Demnach würde die Switch 2 bereits am 9. Mai 2025 erscheinen.

Anzeige

Die Informationen stammen von der Website des Händlers Konsolinet. Dort können finnische Fans die Switch 2 vorbestellen. Beim Preis von 999 Euro handelt es sich (hoffentlich) um einen Platzhalter, aber der Release am 9. Mai 2025 ist doch etwas zu spezifisch. Inzwischen hat Konsolinet das Datum verschwinden lassen und durch den 31. Dezember 2025 ersetzt – schon wahrscheinlicher für einen Platzhalter-Text (bei Konsolinet ansehen). Das ursprüngliche Datum könnt ihr auch aber noch auf X (früher Twitter) anschauen.

Switch 2: Release im Mai oder doch erst Juni?

Das aufgetauchte und dann wieder verschwundene Release-Datum für die Switch 2 ist schon verdächtig. Allerdings gibt es einen guten Grund, skeptisch zu sein, und der kommt von Nintendo selbst.

Anzeige

Der japanische Spielegigant hat bereits ein Experience-Event für die Switch 2 angekündigt. In Seoul in Südkorea findet das vom 31. Mai bis zum 1. Juni statt. Würde Nintendo die Switch 2 also wirklich veröffentlichen, bevor das Preview-Event vollständig abgeschlossen ist? Ein Release Anfang bis Mitte Juni wirkt unter diesen Umständen wesentlich wahrscheinlicher.

Anzeige

Bis zu einer offiziellen Ankündigung von Nintendo ist nichts sicher. Während der Direct-Präsentation am 2. April werden wir mehr erfahren. Auch der Preis der Switch 2 ist noch ein Geheimnis. GIGA-Leser haben allerdings eine klare Vorstellung davon, wie viel sie zahlen wollen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.