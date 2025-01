Vergesst Mario Kart 8: Neue Funktion in Mario Kart 9 würde alles verändern

Nur wenige Sekunden Gameplay aus dem neuen Mario Kart gab es während Nintendos Switch-2-Enthüllung zu sehen. Doch diese haben anscheinend ausgereicht, um eine Entdeckung zu machen: Ist das an der Seite von Marios Kart etwa ein Benzintank? Wenn das stimmt, so die Spekulation der Fans, könnte es Boxenstopps geben – und die würden das Spiel wahrscheinlich komplett verändern.

Fans entdecken Benzintanks in Mario Kart 9

Wer während des Switch-2-Trailers kurz weggeschaut hat, hat es vielleicht übersehen: An der Seite von Marios Kart ist ein rundes Element zu sehen, auf dem „1-UP FUEL“ steht. Handelt es sich hierbei etwa um einen Benzintank?

Der Reddit-Nutzer „I-lost-hope“ spekuliert nun, dass die Änderung tatsächlich Auswirkungen aufs Gameplay mit sich bringt. Sorgt ein größerer Benzintank vielleicht dafür, dass der Boost, den ihr beim Überfahren eines Boost-Pads erhaltet, länger anhält als bei euren Kontrahenten?

Instagram-Nutzer mr.nintendad geht sogar noch einen Schritt weiter. Er erwähnt in einem Post, dass es in Mario Kart 9 eine Boxenstopp-Mechanik geben soll. Während des kurzen Halts sollen die Spieler ihr Fahrzeug auftanken oder ihre Reifen wechseln können.

Ersteres würde jedoch nur Sinn ergeben, wenn der Boost eine begrenzte Ressource ist oder aber die Rennen deutlich länger andauern und das Spiel bei den Karts einen unterschiedlichen Spritverbrauch simuliert.

Die Einführung der Reifenwechsel hingegen würden sich nur lohnen, wenn sich die Streckenbedingungen während des Rennens verändern würden. Bei Sonnenschein Slicks, bei plötzlich auftretendem Regen dann schnell in die Box, um die Wets aufzuziehen, damit man nicht von der Strecke fliegt? Das würde das Gameplay von Mario Kart 9 komplett verändern und deutlich anspruchsvoller machen.

Viele MK-Fans zweifeln an der Theorie

Auch wenn Nintendo dafür bekannt ist, bei den Mario-Kart-Spielen immer wieder Veränderungen am Gameplay vorzunehmen, zweifeln viele Fans daran, dass ein solch komplexes System in Mario Kart 9 zum Einsatz kommt (Quelle: Reddit).

Nintendos größte Zielgruppe sind immer noch Familien und vor allem Kinder, die mit dieser Mechanik überfordert sein könnten. Zudem wurde der Benzintank bislang nur auf Marios Kart im Trailer gesichtet, was die Vermutung unterstützt, dass es lediglich ein Designelement ist.

Gewissheit gibt es jedoch erst, wenn Nintendo sich zum Thema zu Wort meldet. Mit etwas Glück ist es schon am 2. April soweit. An diesem Tag will der Konzern weitere Details zur Switch 2 – und hoffentlich auch zu Mario Kart 9 – enthüllen.

