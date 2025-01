Xbox kündigt Game-Pass-Kracher an und macht dann Rückzieher: „Entschuldigt die Verwirrung“

World of Warcraft im Xbox Game Pass? Für einen kurzen Moment dachten die Spieler, es wäre so weit und das beliebte MMO landet endlich im Abo. Schnell stellte sich aber heraus: Microsoft hat einen Fehler gemacht.

WoW im Game Pass? Xbox räumt Fehler ein

Seit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft landen immer wieder große Spiele wie Call of Duty: Black Ops 6 (unser Test zum Shooter) direkt im Game Pass für Xbox und PC. Und auch das MMO-Urgestein World of Warcraft soll demnächst im Abo landen – so steht es zumindest in einer neuen E-Mail von Microsoft.

Diese Ankündigung machte auf X (ehemals Twitter) schnell die Runde:

Landet WoW also wirklich demnächst im Game Pass und gibt es vielleicht sogar eine Konsolen-Version für die Xbox Series X|S? Nein, zumindest noch nicht. Denn wie sich herausgestellt hat, war die Erwähnung von World of Warcraft in der besagten E-Mail ein Fehler seitens Microsoft.

Der offizielle Account vom Xbox Game Pass hat dazu auch bereits Stellung bezogen:

Das war ein Fehler unsererseits. Entschuldigt die Verwirrung! Blizzards World of Warcraft wurde versehentlich in einer Game-Pass-E-Mail erwähnt, obwohl es im Rahmen des Dienstes nicht verfügbar ist - eine Korrektur-E-Mail wird in Kürze an diejenigen gesendet, die die ursprüngliche E-Mail erhalten haben. (Quelle: Xbox Game Pass auf X

Entsprechend groß war auch die Enttäuschung der Fans. In den Kommentaren häufen sich Reaktionen von Spielern, die sich bereits auf WoW im Game Pass gefreut hatten. Gleichzeitig stellen viele aber auch die Frage, warum das beliebte Online-Spiel eigentlich noch nicht im Game Pass ist. Worauf wartet Microsoft? Auf diese Frage gab es allerdings keine Antwort mehr vom offiziellen Account.

Das erwartet Game-Pass-Kunden 2025

Unabhängig davon können sich Xbox-Spieler und PC-Nutzer in den nächsten Monaten auf einige Kracher im Game Pass freuen. In einer neuen Xbox Developer Direct hat das Unternehmen vor Kurzem gleich mehrere neue Spiele für den hauseigenen Abo-Service angekündigt.

