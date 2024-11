Call of Duty: Black Ops 6 bietet zwar kaum Neues, aber auch kaum Schlechtes

Fazit zu Call of Duty: Black Ops 6 (PS5)

Ich bin so froh, dass Call of Duty Black Ops 6 die Fehler des katastrophalen Modern Warfare 3 nicht wiederholt. Die Kampagne hat eine starke Spionage-Story, die phasenweise an die Brillanz des Vorgängers Cold War anknüpfen kann.

Zu meinen persönlichen Highlights gehören die Undercover-Missionen, in denen die Zusammenarbeit eures Teams so geschmeidig wirkt wie in Ocean’s Eleven. Dagegen sind die Rail-Shooter-Missionen eher eintönig.

Richtig befriedigend ist dagegen das Gunplay, die zahlreichen Trefferzonen am Körper eurer Gegner, das Treffer-Feedback, der brachiale Sound und die technisch einwandfreie Performance.

All das gilt auch für die Multiplayer- und Zombies-Modi. Hier gehen die Entwickler auf Nummer sicher, riskieren nichts und führen mit der Bewegungsmechanik Omni-Movement die größte Neuerung ein.

Dennoch fühlt sich jeder neue Teil der letzten Jahre in meinen Augen wie eine aufgewärmte Version vom Soft-Reboot von Modern Warfare aus dem Jahr 2019 an. Das heißt nicht, dass Black Ops 6 ein schlechtes Spiel ist. Es fühlt sich einfach nur nicht neu an.

Großer Spielumfang mit drei Spielmodi

Präzises Gunplay mit befriedigendem Treffer-Feedback

Einzelspieler-Kampagne mit spannender Spionage-Story

16 neue Karten im Mehrspieler-Modus

Rückkehr zum rundenbasierten Zombies-Modus

Kaum Innovationen

Manche Kampagnen-Missionen nerven

8,2 /10