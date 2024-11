Stress in Call of Duty: Black Ops 6 – Activision kickt unschuldige Spieler raus

Die CoD-Community übt den Aufstand gegen ein Feature in Black Ops 6, das dafür sorgt, dass Spieler ohne eigenes Verschulden aus dem Spiel geschmissen werden. Selbst im Singleplayer-Modus sind Shooter-Fans nicht davor gefeit. Activision sollte hier schleunigst nachbessern.

CoD: Black Ops 6 kickt Spieler aus dem Zombie-Modus

Wenn ihr in Call of Duty: Black Ops 6 zu lange still steht und eine Pause einlegt, dann kickt euch Activision aus dem Spiel. In einem Multiplayer-Game ergibt das durchaus Sinn, schließlich baut ein Mehrspieler-Modus darauf, dass alle Spieler aktiv sind.

Der AFK-Timer ist in dem neuesten Call of Duty allerdings auch im Zombie-Modus aktiviert, den Spieler auch solo zocken können. Somit könnt ihr euch auch zwischen den Zombie-Wellen nicht wirklich ausruhen, denn wenn euch die Untoten nicht den Garaus machen, dann holt euch Activision kurzerhand aus dem Spiel.

Besonders bitter ist ein Beispiel, bei dem ein Spieler ein Easter Egg lösen wollte – und das Spiel ihn währenddessen nach 8 überstandenen Zombie-Wellen rauskickt. Dabei stand er nicht einmal still, sondern bewegte sich, wie in dem Video klar zu sehen ist.

Wie Reddit-User DiegoMm in seinem Post erklärt, verlor er dabei alle Items, die er sich zusammengesammelt hatte und ließ ihn nur mit einer generischen Waffe und mickriger Punktausbeute zurück.

Neues Call of Duty: Fans verlangen mehr von Activision

Die Reddit-Community des Shooters beschwert sich lautstark darüber, dass Activision den AFK-Timer sowohl im Singleplayer- als auch im Zombie-Modus eingebaut hat.

Dass sie für ein Spiel 80 Euro bezahlen, das sie nicht einmal nach Belieben pausieren können, ist für viele Kommentatoren nicht hinnehmbar. Andere erzählen, wie ihnen eine ähnliche Situation widerfahren ist und wie sehr ihnen das Feature auf die Nerven geht.

Ich finde das nicht akzeptabel. Sie müssen das wirklich beheben. Reddit-User CopyleadertoRaven

Ich würde echt gerne wissen, welcher Entwickler das gesehen hat und dachte „Ja, das braucht der Zombie-Modus unbedingt“. Reddit-User Darknesseriott

Ich wurde aus dem Spiel gekickt, weil ich tot war und darauf gewartet hab, dass mein Kollege exfiltriert. Welche Knöpfe hätte ich denn drücken sollen, wenn ich schon aus dem Spiel bin? Reddit-User SearchForAShade

Auch wenn Activision bei Call of Duty: Black Ops 6 noch einiges nachbessern muss, bricht der Shooter bereits Game-Pass-Rekorde:

