7 geniale Shooter, die ein Remake verdient haben

Plattformen: PS3 und Xbox 360

Und noch ein Spiel, das auf einem Comic basiert: The Darkness aus dem Jahr 2007. In der Rolle von Jackie verkörpert ihr die leibhaftige Dunkelheit. So ist ein zentrales Gameplay-Element des Spiels das Zerstören von Lichtquellen.

Umso dunkler die Umgebung, umso mächtiger werdet ihr nämlich. Darüber hinaus verfügt Jackie über ein Arsenal an Waffen und brutalen Kräften.

So fressen die beiden Fangarme, die ihm durch die Dunkelheit verliehen werden, zum Beispiel liebend gerne die Herzen eurer Feinde. Kein Spiel für zartbesaitete Menschen.

Das sah auch der deutsche Jugendschutz so, weshalb The Darkness nur in einer geschnittenen Form auf dem deutschen Markt erschien. Dem Erfolg hat das nicht geschadet und so erschien 2011 ein Nachfolger.