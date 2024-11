Steam-Bestseller trotz harter Kritik: Shooter-Kracher spaltet Community

Der neue Shooter-Kracher Call of Duty. Black Ops 6 ballert sich in den Steam-Charts ganz weit nach oben. Doch obwohl sich der Blockbuster verkauft wie warme Semmeln, fällt das Feedback aus der Community extrem gespalten aus. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

CoD: Black Ops 6 spaltet Shooter-Fans auf Steam

Call of Duty: Black Ops 6 ist am 24. Oktober 2024 mit einem Knall auf Steam erschienen und hat es sich direkt in den Bestsellern der Plattform gemütlich gemacht. Ihr könnt euch den mit Spannung erwarteten Shooter jetzt für 79,99 Euro auf Steam sichern – aber seid gewarnt: Die User-Bewertungen fallen gemischt aus (auf Steam ansehen).

Momentan verdient sich Activisions neuester Shooter auf Steam nur eine ausgeglichene Bewertung – bei etwas über 4.400 abgegebenen Stimmen sind nur 61 Prozent der Spieler von Call of Duty: Black Ops 6 überzeugt.

Kritische Kommentare regen sich auf Steam vor allem über häufige Abstürze und Frustration mit dem Multiplayer-Erlebnis auf. Auch dass das Black Ops 6 einen Online-Zwang mitbringt, kommt ziemlich schlecht an.

Lob dagegen gibt es von Fans für die neue Bewegungsmechanik, das Waffen-Handling und die Einzelspieler-Kampagne, die ordentlich Unterhaltung bietet und sich selbst nicht zu ernst nimmt.

Shooter-Kracher knackt die Steam-Charts trotz Kritik. (© Activision)

Neues Call of Duty kürt sich zum Steam-König

Die gemischten Community-Reaktionen auf Call of Duty: Black Ops 6 ändern nichts an dem Verkaufserfolg des Shooters. Erwartungsgemäß hatte sich der Activision-Blockbuster zum Release den ersten Platz in den Steam-Charts gekrallt und wird sich voraussichtlich auch noch eine Weile in den Bestsellern halten.

Aktuell muss sich der Shooter allerdings dem brandneuen RPG Dragon Age: The Veilguard und dem Gratis-Game Throne and Liberty geschlagen geben ud mit Rang 3 vorlieb nehmen. (Quelle: Steam)

Apropos Steam-Kritik – ein brandneuer Zombie-Shooter muss sich ebenfalls einiges aus der Community anhören:

