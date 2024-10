CoD Black Ops 6: Aufnahmen in Jagdsaison finden

In der vierten Mission Jagdsaison von Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr mehrere Aufnahmen finden, um die Visitenkarte Erkenntniserweiterung freizuschalten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Audioaufnahmen.

Insgesamt gibt es 4 Aufnahmen, die ihr während der Hauptmission Jagdsaison finden könnt. Die Reihenfolge, in der ihr sie findet, spielt dabei keine Rolle. Die Audioaufnahmen befinden sich in 4 unterschiedlichen Stützpunkten, die auf der Karte verteilt sind.



Um an die jeweilige Aufnahme heranzukommen, müsst ihr jeweils eine Kiste mit eurem Dietrich knacken. Danach könnt ihr das Tonband einsammeln und anhören. In jeder Truhe findet ihr zudem etwas Geld, das euch beim Freischalten aller Trophäen und Erfolge hilft.



Während derselben Mission könnt ihr übrigens auch eine Dunkle Operation freischalten, indem ihr alle SCUD-Raketen zerstört, ohne C4 zu benutzen.

Aufnahme 1 in Jagdsaison

Die erste Aufnahme findet ihr im Nordosten der Karte. In der Nähe befindet sich auch eine der SCUD-Raketen, die ihr für die Hauptmission zerstören müsst. Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort:

Audioaufnahme 2 in Jagdsaison

Die zweite Aufnahme befindet sich in einem Stützpunkt, der im Westen liegt. Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort der Audioaufnahme:

Aufnahme 3 in Jagdsaison

Die dritte Aufnahme befindet sich in einem mehrstöckigen Haus, das im Südwesten steht. Genauer gesagt im obersten Stockwerk. Im selben Haus findet ihr übrigens auch einen der Tresore, die ihr während der Kampagne knacken könnt. Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort der dritten Aufnahme:

Audioaufnahme 4 in Jagdsaison

Die vierte und letzte Aufnahme findet ihr im Südosten. Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort:

Belohnung für alle Aufnahmen in Jagdsaison

Sobald ihr alle 4 Aufnahmen in der Mission Jagdsaison gefunden habt, erhaltet ihr die Visitenkarte Erkenntniserweiterung. Wir zeigen euch die Visitenkarte auf dem folgenden Screenshot: