CoD Black Ops 6 – Liberty Falls: Wunderwaffe „Thrustodyne M23“ bauen

Die Wunderwaffe auf der Zombie-Karte „Liberty Falls“ nennt sich Thrustodyne M23. Wir erklären euch hier Schritt-für-Schritt, wie ihr diese Turbinen-Waffe bauen und in Call of Duty: Black Ops 6 nutzen könnt.

Das benötigt ihr für die Wunderwaffe in „Liberty Falls“

Bevor es losgeht, hier eine kurze Zusammenfassung, was ihr für den Thrustodyne M23 alles tun müsst. Zunächst müsst ihr drei Teile sammeln, um die Wunderwaffe bauen zu können: eine Wasserdruckanzeige, eine Handbremse und ein Kabel.

Anschließend müsst ihr die Werkbank im Motel aufsuchen und dort die drei Teile zur Wunderwaffe zusammenbasteln. Das klingt erstmal recht einfach, bedarf aber einiger kniffliger Herausforderungen. Wir zeigen euch, wir ihr an alle Teile kommt.

Wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge, in der ihr die Teile besorgt, ist nicht relevant. Schlussendlich müsst ihr nur alle Teile im Inventar haben, wenn ihr die Wunderwaffe bauen wollt.

Teil 1: Die Wasserdruckanzeige finden

Vom Spawn in Liberty Island aus gesehen, findet ihr im Nordosten einen Blumenladen. Dieser heißt Lily's Flowerpot und ist in auffälligen Fliederfarben gestrichen.

Rechts vom Eingang findet ihr einen Wasserhahn. Nähert euch ihm und schnappt euch das grüne Ventil. Drückt dafür die Interagieren-Taste (PC: F-Taste, PS5: Viereck, Xbox: X-Taste) – euch wird auf dem Bildschirm nicht angezeigt, dass ihr das Ventil aufnehmen könnt!

Schnappt euch das dunkelgrüne Ventil vom Wasserhahn am Blumenladen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ventil bei der Bowling-Bahn einsetzen

Genau auf der anderen Seite der Karte, also vom Spawn aus im Westen, findet ihr eine Bowling-Bahn. Betretet sie und schaut rechts bei der letzten Bahn an die grüne Wand. Hier findet ihr einen kleinen Kasten an der Wand, den ihr per Nahkampfangriff oder mit wenigen Schüssen öffnet.

Setzt hier das grüne Ventil ein, das ihr am Blumenladen eingesammelt habt. Wieder wird euch keine Interaktion angezeigt, nähert euch daher so weit wie möglich und drückt erneut die Interagieren-Taste.

An der Wand der letzten Bowling-Bahn findet ihr diesen Kasten – anscheinend eine Wasserzufuhr. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wichtig: Ihr müsst hier die Interagieren-Taste gedrückt halten, um den Wasserdruck zu erhöhen. Allerdings nähern sich auch einige Zombies, was diesen Schritt für die Wunderwaffe vor allem für Solo-Spieler besonders schwer macht.

Ihr solltet immer mal wieder am Ventil drehen, denn wenn ihr zu lange nicht damit interagiert, setzt es sich zurück und ihr müsst es erneut versuchen. Nutzt die Größe der Bowling-Bahn, zieht die Untoten wie einen Zug hinter euch her und hüpft immer mal wieder an den Kasten zum Interagieren.

Wart ihr erfolgreich, fällt eine Wasserdruckanzeige hinab, die ihr unbedingt aufsammeln müsst. Ihr habt damit das erste Teil für die Wunderwaffe gesammelt und den schwierigsten Abschnitt geschafft.

Vergesst nicht, die Wasserdruckanzeige und damit das erste Teil für die Wunderwaffe einzusammeln. (© Screenshot GIGA)

Teil 2: Das Kabel für die Wunderwaffe finden

Als Nächstes macht ihr euch auf die Suche nach dem Kabel für die Wunderwaffe Thrustodyne M23. Dieses findet ihr im Elektronikladen namens „Radio House“. Vom Spawn aus gesehen findet ihr den Shop im Osten, gleich nach der ersten freigekauften Tür – ein großer Bus steht hier schräg vor der Ladentür.

Das Problem: Das Tor zum Laden scheint aus unzerstörbarem Material zu sein, weshalb ihr euch umständlich Zugang verschaffen müsst.

Sprengt die Tür zum Elektronikladen auf und sucht in den Müllhaufen nach dem Kabel. (© Screenshot und Bildbearbeitung GIGA)

Ihr habt zwei bzw. drei Möglichkeiten, das Tor zu sprengen:

Sucht einen Handwerkstisch (Symbol mit einem Hammer und Amboss auf der Karte) und kauft euch die Mangler-Kanone für 1.250 Schrott in der Kategorie „Unterstützung“. Diese schaltet ihr allerdings erst mit Level 20 frei.

Den vielen Schrott für die Mangler-Kanone müsst ihr euch mühsam erspielen. (© Screenshot GIGA)

Überlebt bis Runde 10 und wartet, bis euch ein großer Mangler-Zombie verfolgt. Lockt ihn zum Tor des Elektronikladens und hofft darauf, dass er euch mit seiner Kanone beschießt. Der Feuerstoß wird die Tür aufbrechen.

verfolgt. Lockt ihn zum Tor des Elektronikladens und hofft darauf, dass er euch mit seiner Kanone beschießt. Der Feuerstoß wird die Tür aufbrechen. Mit etwas Glück lässt der Mangler seine Kanone beim Tod sogar fallen und ihr könnt die Tür eigenhändig aufsprengen.

Dieser große Mangler-Zombie ist gefährlich, hilft euch bei der Suche nach den Teilen für die Wunderwaffe aber weiter. (© Screenshot GIGA)

Ist die Tür zum Laden geöffnet, geht ihr hinein und schaut auf dem Boden nach unscheinbaren Müllhaufen. Diese durchsucht ihr wieder mit der Interagieren-Taste. Nicht wundern, auch dieses Mal wird euch keine Interaktion angezeigt. In einem der paar Müllhaufen findet ihr dann das Kabel.

Teil 3: Die Handbremse finden

Euch fehlt jetzt nur noch ein Teil, bis ihr die Wunderwaffe auf Liberty Falls bauen könnt. Dafür müsst ihr auf den Friedhof im Norden der Karte (vom Spawn aus gesehen) neben der Kirche gehen.

Auf dem Friedhof spawnt zufällig ein sogenannter Friedhofswärter. Dieser hebt sich namentlich von den üblichen Zombies ab und trägt auffällige Kleidung. Ihr erkennt ihn an der blauen Latzhose und dem schwarz-rot karierten Hemd, das er trägt.

Diesen Friedhofswärter lässt einen Schlüssel für die Gartenhütte fallen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr solltet den Friedhofswärter sofort töten, denn er verschwindet recht schnell im Nichts und ist fort. Der besondere Zombie lässt einen Werkzeugschuppen-Schlüssel fallen, den ihr aufhebt.

Mit dem Schlüssel im Gepäck sucht ihr die kleine Gartenhütte etwas östlich des Friedhofs auf. Öffnet die Tür und schnappt euch rechts auf dem Tisch mit der Handbremse das letzte Teil für die Wunderwaffe auf Liberty Falls.

Links seht ihr den Schuppen, in dem ihr die Handbremse findet. Rechts den Standort auf der Karte (grüne Markierung). (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Wunderwaffe Thrustodyne M23 bauen

Ihr habt euch nun die Wasserdruckanzeige aus der Bowling-Bahn, das Kabel aus dem Elektronikladen und die Handbremse aus dem Werkzeugschuppen besorgt. Mit diesen drei Teilen könnt ihr die Wunderwaffe bauen.

Kehrt in das Startgebiet zurück, wo das große Motel steht. Begebt euch in die erste Etage, indem ihr auf die geparkten Autos klettert oder links die Treppen nach oben nehmt. Nähert ihr euch der grünen, verschlossenen Tür, krachen ein paar Untote heraus – Vorsicht!

Kehrt zum Motel zurück und baut die Wunderwaffe im ersten Stock des Gebäudes zusammen. (© Screenshot und Bildbearbeitung GIGA)

Habt ihr sie erledigt, könnt ihr die Wunderwaffe Thrustodyne M23 bereits auf einer Werkbank liegen sehen. Nähert euch und interagiert damit. Ihr habt die Wunderwaffe erfolgreich zusammengebaut und könnt nun das Easter Egg fortsetzen.