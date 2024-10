CoD Black Ops 6: Trennungsangst-Code lösen

In der Mission „Trennungsangst“ müsst ihr in Call of Duty: Black Ops 6 eine Schnitzeljagd absolvieren und einen Code herausfinden, um eine verschlossene Kiste zu öffnen. Im Folgenden verraten wir euch den Code für das Schloss.

Anders als bei den Rätseln im Safehouse oder den Tresor-Codes, ist die Zahlenkombination in „Trennungsangst“ für alle Spieler identisch. Falls ihr nur die Antwort wollt und den Lösungsweg überspringen möchtet, dann klickt die Frage zum Aufklappen an, um direkt die Lösung zu erhalten:

Die Antwort zusammengefasst Wie lautet der Lösungscode in „Trennungsangst“? 918

Erste Zahl herausfinden

Für die erste Zahl heißt der Hinweis: „Harte Arbeit und Bestreben. Damit sie dir die höchsten Punkte geben“.



Hierbei müsst ihr die höchste Punktzahl der Tests herausfinden, die sich auf dem Tisch befinden. Der mittlere Test zeigt 9 von 10 Punkten, was die höchste Punktzahl aller Arbeiten ist. Somit lautet die erste Zahl 9.

Die erste Zahl lautet 9. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Zweite Ziffer finden

Für die zweite Zahl heißt der Hinweis: „Zähle alle, schnell beginn. Trophäen minus Abzeichen für den Gewinn.“



In der Vitrine findet ihr sechs Trophäen und auf der Banderole, die an der Vitrine hängt, befinden sich fünf Abzeichen. Somit heißt die Rechnung 6 - 5 = 1. Die gesuchte Zahl lautet also 1.

Die zweite Ziffer erhaltet ihr durch die Rechnung 6 - 5 = 1. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dritte Zahl herausfinden

Für die dritte und letzte Zahl lautet der Hinweis: „Sie kamen zum Tee und für etwas Spaß. Zähl die Gäste und verdoppel das.“



Auf dem Tisch erkennt ihr, dass insgesamt vier Gäste zur Tee-Party erscheinen: Das Holzpferd, die Puppe, das kleine Reh und das Stofftier. Somit lautet die Rechnung 4 x 2 = 8. Die letzte Ziffer lautet 8.

Für die letzte Ziffer müsst ihr die 4 Gäste verdoppeln. Die Zahl lautet also 8. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Trennungsangst-Code eingeben

Als letzten Schritt müsst ihr nur noch zur verschlossenen Kiste gehen und dort den Code 918 eingeben. Als Belohnung erhaltet ihr eine Scherbe des zerbrochenen Spiegels, sodass ihr die Mission fortführen könnt.