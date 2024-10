CoD Black Ops 6: Dunkle Operationen freischalten

In Call of Duty: Black Ops 6 kehren sie zurück: Dunkle Operationen. Bei ihnen handelt es sich um geheime Challenges, die euch bei Freischaltung seltene Visitenkarten geben. Im Folgenden listen wir euch alle Dark Ops für den Multiplayer, Zombie-Modus und in der Kampagne auf.

Anzeige

Was sind Dunkle Operationen (Dark Ops)?

Dunkle Operationen, die im englischen Dark Ops heißen, gab es bereits in vergangenen „Call of Duty“-Spielen. Bei ihnen handelt es sich um geheime Herausforderungen, deren Freischaltbedingungen ihr erst einsehen könnt, sobald ihr sie erhalten habt.



Es ist natürlich von Vorteil, wenn ihr die Dunklen Operationen mit ihren Freischaltbedingungen vorher kennt. Darum decken wir die geheimen Challenges nachfolgend auf, damit ihr sie leichter freischalten könnt.

Dunkle Operationen in der Kampagne

Die Missionen der Kampagne könnt ihr beliebig oft wiederholen, was auch für alle Trophäen und Erfolge hilfreich ist. In der Kampagne könnt ihr insgesamt 4 Dunkle Operationen abschließen. Folgende Herausforderungen müsst ihr abschließen:

Phantom-Präsenz: Schleicht in der Mission „Meistgesucht“ unerkannt durch die Geheimdienstzentrale der Black Site. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

CoD Black Ops 6: Phantom-Präsenz (Dunkle Operation) Abonniere uns

auf YouTube

Endlose Optionen: Zerstört alle SCUD-Raketen in der Mission „Jagdsaison“, ohne C4 zu verwenden. Die SCUD-Raketen werden euch auf der Map mit orangen Icons angezeigt. Bei der ersten SCUD-Rakete findet ihr einen Raketenwerfer. Hebt ihn auf und zerstört die erste SCUD-Rakete. Nutzt den Werfer auch für die restlichen SCUDs Das folgende Video zeigt euch die Zerstörung der ersten SCUD-Rakete:

CoD Black Ops 6: Endlose Optionen (Dunkle Operation) Abonniere uns

auf YouTube

Vermisste Person: Verstaut in der Mission „Unter dem Radar“ 5 Leichen in Spinden. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

CoD Black Ops 6: Vermisste Person (Dunkle Operation) Abonniere uns

auf YouTube

Kenetiker: Schließe die Zeitattacke in der Mission „Trennungsangst“ in nur einem Versuch ab. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

CoD Black Ops 6: Kenetiker (Dunkle Operation) Abonniere uns

auf YouTube

Dunkle Operationen im Multiplayer

Um die Dunklen Operationen im Multiplayer freizuschalten, solltet ihr die besten Waffen und besten Einstellungen benutzen. Hierdurch werden manche Herausforderungen etwas leichter. Insgesamt könnt ihr im Multiplayer 22 Dunkle Operationen freischalten. Bei vielen Dark Ops sind die deutschen Namen noch nicht bekannt, deshalb listen wir sie mit dem englischen Titel auf:

Aus Versehen mit Absicht: Erledigt einen Feind durch Auslösen einer Umgebungsgefahr.

Erledigt einen Feind durch Auslösen einer Umgebungsgefahr. Frenzy Killer: Schaltet 5 Feinde schnell hintereinander aus.

Schaltet 5 Feinde schnell hintereinander aus. Mega Killer: Schaltet 6 Feinde schnell hintereinander aus.

Schaltet 6 Feinde schnell hintereinander aus. Ultra Killer: Schaltet 7 Feinde schnell hintereinander aus.

Schaltet 7 Feinde schnell hintereinander aus. Chain Killer: Schaltet mehr als 7 Feinde schnell hintereinander aus.

Schaltet mehr als 7 Feinde schnell hintereinander aus. Relentless Killer: 20 Kills ohne zu sterben.

20 Kills ohne zu sterben. Brutal Killer: 25 Kills ohne zu sterben.

25 Kills ohne zu sterben. Nuclear Killer: 30 Kills ohne zu sterben.

30 Kills ohne zu sterben. Nuked Out: Erhaltet eine Nuke ohne Punkteserien.

Erhaltet eine Nuke ohne Punkteserien. Very Nuclear: Erhaltet eine Nuke mit 25 unterschiedlichen Waffen (alle 25 Abschüsse müssen mit derselben Waffe sein).

Erhaltet eine Nuke mit 25 unterschiedlichen Waffen (alle 25 Abschüsse müssen mit derselben Waffe sein). 2 Birds 1 Stone: Erledigt mehrere unverwundete Feinde mit demselben Schuss (zählt nicht in Hardcore).

Erledigt mehrere unverwundete Feinde mit demselben Schuss (zählt nicht in Hardcore). Return to Sender: Erledigt einen Feind mit einer zurückgeworfenen Splittergranate.

Erledigt einen Feind mit einer zurückgeworfenen Splittergranate. Circus Act: Tötet einen Feind indem ihr die Kampfaxt zuvor an einer Oberfläche habt abprallen lassen.

Tötet einen Feind indem ihr die Kampfaxt zuvor an einer Oberfläche habt abprallen lassen. Buzzsaw: Erhaltet 10 Triple Kill Medaillen (3 Abschüsse schnell hintereinander) in Hardcore.

Erhaltet 10 Triple Kill Medaillen (3 Abschüsse schnell hintereinander) in Hardcore. Ace!: Erhaltet 4 Ace Medaillen (tötet jeder Feind in einer Runde in Suchen und Zerstören).

Erhaltet 4 Ace Medaillen (tötet jeder Feind in einer Runde in Suchen und Zerstören). Hit Job: Absolviert 100 Vollstrecker (Finisher).

Absolviert 100 Vollstrecker (Finisher). 110K: Erreicht 100.000 Abschüsse.

Erreicht 100.000 Abschüsse. Go Loooong!: Erhaltet mit der Kampfaxt einen Weitschuss-Kill.

Erhaltet mit der Kampfaxt einen Weitschuss-Kill. Too Hardcore for Hardcore: Erreicht 10-mal 10 Kills in Hardcore ohne zu sterben.

Erreicht 10-mal 10 Kills in Hardcore ohne zu sterben. Double Trouble: Erledigt beide Feinde in Gunfight mit einem Schuss oder einer Explosion.

Erledigt beide Feinde in Gunfight mit einem Schuss oder einer Explosion. Hard Breakup: Absolviert 7 Vollstrecker (Finisher) in einem einzigen Match.

Absolviert 7 Vollstrecker (Finisher) in einem einzigen Match. Blunt Trauma: Tötet einen Feind mit dem direkten Schaden einer Rauchgranate.

Anzeige

Dunkle Operationen im Zombie-Modus

Im Zombie-Modus könnt ihr insgesamt 18 Dunkle Operationen freischalten. Auch hier sind die deutschen Bezeichnungen noch nicht bekannt, deshalb listen wir sie mit dem englischen Namen auf: