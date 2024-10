Brutaler Flop auf Steam: Spieler zerreißen neuen Zombie-Shooter

No More Room in Hell 2: Launch-Trailer

No More Room in Hell 2: Launch-Trailer

Die Vorfreude auf den Zombie-Shooter No More Room in Hell 2 war groß. Schließlich ist der 13 Jahre alte Vorgänger bei vielen Multiplayer-Fans immer noch sehr beliebt. Doch die Fortsetzung holt sich auf Steam zum Release eine üble Klatsche der Community ab. Den Trailer findet ihr oberhalb dieses Artikels.

No More Room in Hell 2 geht auf Steam unter

Der Early-Access-Start des langersehnten Multiplayer-Shooters No More Room in Hell 2 entwickelt sich für Steam-Fans zu einer echten Enttäuschung.

Zwar kann sich das Horror-Spiel, das zum Release 28,99 Euro kostet, in den Steam-Bestsellern etablieren. Doch die Bewertungen fallen ziemlich gruselig aus (auf Steam ansehen).

No More Room in Hell 2 Torn Banner Studios

Aktuell hat der blutige Zombie-Shooter auf Steam eine größtenteils negative Bewertung – von über 4.900 Spielern geben nur 38 Prozent den Daumen nach oben. Ziemlich bitter für ein Spiel, dessen Vorgänger auf Steam eine sehr positive Bewertung bei über 70.000 abgegeben Stimmen innehat.

Dass der Multiplayer-Shooter No More Room in Hell 2 derzeit nicht besonders gut ankommt, hat nach einem Blick auf die User-Kommentare mehrere Gründe: Spieler kritisieren eine Flut von Bugs, fehlende Optimierung und Verbindungsprobleme ebenso wie die Tatsache, dass das Spiel in vielen Momenten derzeit zu schwierig und den Zombies kaum beizukommen ist.

Während viele dieser Probleme aktuell zwar sehr ärgerlich sind, können sie immerhin im Laufe der Early-Access-Phase vom Entwickler behoben werden. Mit etwas Geduld könnte No More Room in Hell 2 also immer noch ein lohnenswertes Horror-Erlebnis werden, bei dem ihr mit bis zu sieben Freunden auf einer riesigen Map gegen Horden von Untoten kämpft.

Für Fans des Originals dürfte der Start von No More Room in Hell 2 besonders schmerzhaft sein:

Zombie-Shooter knackt trotz massiver Kritik die Steam-Charts

Trotz der desaströsen Spielerwertung gelangte No More Room in Hell 2 zum Release in die Steam-Charts – es reichte zwischendurch immerhin für Rang 9. Damit reihte sich die Zombie-Ballerei als drittbester Shooter hinter Counter-Strike 2 und Call of Duty: Black Ops 6 ein.

Eine düstere Fantasy-Sim hat in den Steam-Charts diese Woche ebenfalls eingeschlagen:

