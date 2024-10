Neuer Steam-Hit: Düstere Fantasy-Sim verzaubert Community

Worshippers of Cthulhu

Worshippers of Cthulhu

Eine ungewöhnliche Fantasy-Aufbau-Simulation hat auf Steam diese Woche einen vielversprechenden Release gefeiert. Das düstere Spiel Worshippers of Cthulhu sprang zum Start seiner Early-Access-Phase direkt in die Bestseller – den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Worshippers of Cthulhu kommt auf Steam gut an

Am 21. Oktober 2024 ist die morbide Aufbau-Simulation Worshippers of Cthulhu auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet – und der Beginn lässt auf eine große Zukunft hoffen.

Das düstere Fantasy-Spiel, in dem ihr als Kultführer in die Welt des kosmischen Horrors eintaucht, steigt weit oben in den Steam-Charts ein und kann sich über gute Bewertungen freuen. Auf Steam könnt ihr euch die Sim jetzt noch bis zum 4. November 2024 zum Einführungspreis für 22,05 Euro statt 24,50 Euro schnappen (auf Steam ansehen).

Worshippers of Cthulhu Crazy Goat Games

In Worshippers of Cthulhu übernehmt ihr die Kontrolle über eine Sekte aus der grotesken Welt von H.P. Lovecraft. Euer Ziel ist es, die dunkle Gottheit Cthulhu zu erwecken und somit den Kosmos umzugestalten.

Um dies zu erreichen, müsst ihr mehrere Städte voller ergebener Sektenanhänger errichten, gefährliche Rituale durchführen und Ungläubige aus dem Weg räumen – denn nicht alle Einwohner teilen eure Vision einer neuen Welt.

Neue Fantasy-Sim feiert gelungenen Steam-Auftakt. (© Crytivo)

Steam-Bestseller: Fantasy-Sim landet in den Top 10

Direkt zum Early-Access-Release beschwörte Worshippers of Cthulhu nicht nur jede Menge finstere Kreaturen, sondern auch einen Platz in den Steam-Bestsellern herauf – es reichte für einen starken Rang 9.

Damit landete der neue Aufbau-Hit unter anderem vor großen Namen wie New World: Aeternum und Assassin’s Creed Mirage. An Blockbustern wie EA Sports FC 25, Call of Duty: Black Ops 6 und Factorio gab es für die Cthulhu-Sim allerdings kein Vorbeikommen.

