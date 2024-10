CoD Black Ops 6 Ende erklärt: Wer ist der Mann am Computer?

Das Ende der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 wirft einige Fragen auf. Im Folgenden beantworten wir diese und geben euch mehrere Theorien, wer der Mann am Computer sein könnte.

Wichtiger Hinweis: Da wir das Ende beleuchten, befinden sich im Artikel einige Spoiler zur Geschichte und natürlich zur Endsequenz. Außerdem behandelt der Guide das Ende von CoD Black Ops Cold War. Hierzu befinden sich ebenfalls Spoiler im Artikel.

Was passiert mit Jane Harrow?

Am Ende von Black Ops 6 steht fest, dass Case, also der Charakter, den ihr spielt, und die seine Crew den Angriff von Jane Harrow auf das Kapitol vereiteln konnten. Die Bio-Waffe „Die Wiege“ konnte somit gestoppt werden. Allerdings erfahrt ihr das durch einen Funkspruch von Marshall, nachdem ihr gegen Jane im Helikopter gekämpft habt.

Wie ist der Kampf gegen Jane im Helikopter ausgegangen? (© Screenshot GIGA)

Einer der letzten Szenen von Black Ops 6 ist nämlich euer Kampf gegen Jane Harrow im Helikopter. Nachdem ihr im Heli das Gas der Bio-Waffe „Die Wiege“ einatmet, dreht ihr durch und greift erneut Jane Harrow an. Dem Anschein nach sterbt ihr und Jane im Helikopter, der sich zu dieser Zeit im See befindet. Ob ihr, also Case, und Jane aber wirklich tot sind, steht nicht fest. Diese Info bleibt ungeklärt. Denn bevor ihr weitere Details bekommt, wird der Bildschirm schwarz und es heißt „Zwei Wochen später“.

Wer ist der Mann am Computer?

Nach den besagten zwei Wochen sehen wir die Crew mit Daniel Livingstone, der ganz am Anfang der Kampagne das Verhör gegen unter anderem Jane Harrow und Marshall leitet.

Daniel Livingstone scheint doch einer der Guten zu sein. (© Screenshot GIGA)

Durch Livingstone erfahrt ihr, dass die Gruppierung Pantheon weiterhin in der CIA aktiv ist. Daraufhin springt die Videosequenz in das Büro von Livingstone und zeigt einen Mann, der an Livingstones Computer sitzt. Die größte Frage am Ende lautet: Wer ist dieser Mann?

Wer ist dieser Mann am Computer? (© Inkslasher)

Im Internet gibt es hierzu 3 Theorien, die häufig vertreten sind. Die erste Theorie ist, dass der Mann Alex Mason ist. Zwar unterstützen einige Fans diese Theorie, weil die beiden Männer Ähnlichkeiten aufweisen, allerdings ist diese Vermutung am unwahrscheinlichsten. Zudem ist die Ähnlichkeit nicht so groß, wie viele Leute meinen:

Die Ähnlichkeit zu Alex Mason ist nur gering. (© Inkslasher)

Die zweite Theorie ist, dass der Mann am PC Jackson Caine ist, der der Anführung der Crimson-Division im Multiplayer ist. Diese Theorie unterstützen mehr Fans als die erste. Diese Vermutung erscheint logischer, weil Activision versuchen könnte, weil Activision hiermit versuchen könnte, die kommende Season-Storyline vorzubereiten. Ob am Computer wirklich Jackson Caine sitzt, werden alle Spieler sehr wahrscheinlich mit Season 1 erfahren, die am 14. November 2024 startet.

Die Ähnlichkeit zu Jackson Caine ist auf jeden Fall größer. (© Inkslasher)

Die dritte Theorie kommt von CoD-Lore-Experte Inkslasher. Er denkt, dass der Mann am Computer Case ist. Also der Charakter, den alle Spieler während der Kampagne gespielt haben. Seine These stützt er darauf, dass im Verhör, das ihr am Anfang der Kampagne seht, alle Charaktere der Start-Crew (Jane Harrow, Marshall und Frank Woods) anwesend sind, mit der Ausnahme von Case. Zumindest macht es denn Anschein.



Denn während des Verhörs sitzt eine Person an Geräten, um das Verhör aufzuzeichnen. Case ist auch an der ersten Mission in Kuwait beteiligt. Es ergibt somit Sinn, dass Case ebenfalls im Verhörraum ist. Da er aber anscheinend selbst Teil der CIA ist, sitzt er nicht auf einem Verhörstuhl, sondern am Aufnahmegerät. Am Ende der Videosequenz des Verhörs wird die Person, die vielleicht Case ist, ganz kurz eingeblendet. Und dieser Mann hat eine sehr große Ähnlichkeit, mit dem Mann, der am Ende der Kampagne am PC sitzt:

Könnte es sein, dass Case ganz am Ende am Computer sitzt? (© Inkslasher)

Die beiden Männer sehen sich sehr ähnlich. Dies würde auch bedeuten, dass Case den Helikopterabsturz mit Jane Harrow überlebt hat. Aber wie sollte ein normaler Soldat es überleben? Gar nicht, aber Case ist kein normaler Soldat.



Denn wie ihr durch die Anrufe in der Mission Entstehung erfahrt, ist Case das erste Testsubjekt, das durch ein Bio-Experiment mit „Der Wiege“ zum Supersoldaten wurde. Die damalige Division, die diese Tests durchgeführt hat, hieß übrigens auch Pantheon.



Eine weitere Vermutung von Inkslasher ist auch, dass Case in Wahrheit der Charakter Bell ist, den ihr in Black Ops Cold War spielt und der ganz am Ende von Russell Adler erledigt wird. Wieso ergibt das Sinn? In der Mission Entstehung erfahrt ihr nämlich ebenfalls, dass Case vor 10 Jahren an den Bio-Experimente teilnahm. Black Ops 6 spielt im Jahr 1991 und das Ende von Black Ops Cold War findet statt im Jahr 1981. Die zeitliche Abfolge könnte also übereinstimmen, dass Bell durch das Bio-Experiment zu Case wurde.



Wenn ihr einen noch tieferen Einblick in die Theorie von Inkslasher erhalten wollt, empfehlen wir euch sein dazugehöriges Video. Hier präsentiert er noch mehr Lore-Details:

