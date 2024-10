CoD Black Ops 6: Crossplay deaktivieren (Xbox/PS)

Wir erklären euch, wie das Crossplay-Feature in Call of Duty: Black Ops 6 funktioniert und wie ihr es auf der PlayStation und Xbox deaktivieren könnt.

Wie funktioniert Crossplay in CoD Black Ops 6?

Das Crossplay-Feature von Call of Duty: Black Ops 6 ist schnell erklärt: Ihr könnt unabhängig von eurer Plattform mit anderen Spielern und Freunden gemeinsam und/oder gegeneinander spielen.



Bei der Standard-Einstellung in Call of Duty: Black Ops 6 ist Crossplay aktiviert. Viele Spieler möchten das Feature jedoch gar nicht nutzen, da des Öfteren Konsolenspieler nicht gemeinsam mit PC-Spielern in einer Lobby sein wollen.

Crossplay auf der PlayStation ausschalten

Wenn ihr Crossplay auf eurer PlayStation deaktivieren wollt, geht folgendermaßen vor:

Startet Call of Duty: Black Ops 6.

Geht in die Einstellungen des Spiels.

Klickt auf „Konto & Netzwerk“.

Findet ihr die Option „Crossplay“. Dort könnt ihr auswählen, ob das Feature „An“ oder „Aus“ sein soll.

Wenn ihr Crossplay aktiviert, dann könnt ihr separat noch auswählen, ob ihr die Crossplay-Kommunikation mit anderen Plattformen aktiv haben wollt.

Crossplay auf der Xbox deaktivieren

Auch auf der Xbox sollte der oben beschriebene Vorgang funktionieren. In der Vergangenheit gab es auf der Xbox jedoch einige Probleme mit dem Crossplay-Feature. Falls die obere Anleitung nicht funktioniert oder es die Option in den Einstellungen des Spiels nicht gibt, müsst ihr das Crossplay-Feature in euren Konsoleneinstellungen deaktiveren. Um es auf der Xbox auszuschalten, müsst ihr folgendermaßen vorgehen: