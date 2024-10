Horizon Zero Dawn: Trophäen-Leitfaden für Platin & 100 %

Mit Heldin Aloy kämpft ihr euch in Horizon Zero Dawn durch eine postapokalyptische Welt, die von Maschinenwesen bevölkert wird. Für die diversen Aktivitäten im Open-World-Abenteuer gibt es dabei auch jede Menge Trophäen freizuschalten. Mit unserem Leitfaden führen wir euch dabei zielsicher zur Platin-Trophäe.

Die Trophäen von Horizon: Zero Dawn erfordern von euch zum Beispiel das Katalogisieren aller Maschinenwesen und dem Sammeln aller Collectibles. Der DLC „The Frozen Wilds“ fügt zudem 21 weitere Trophäen zum Spiel hinzu.

DLC „The Frozen Wilds“: Leitfaden für alle Trophäen

Der erste und einzige DLC „The Frozen Wilds“ für Horizon: Zero Dawn erweitert das Open-World-Spiel um 21 weitere Trophäen. Neben den storybezogenen Trophäen bekommt ihr viele Achievements für den Abschluss der Herausforderungen im neuen Gebiet „Schnitt“.

Erfolg: Den Schamanenpfad genommen Trophäe: Bronze Ihr habt den Schamanenpfad überlebt und Oureas Zuflucht gefunden.

Erfolg: Werak-Herausforderung gewonnen Trophäe: Bronze Ihr habt Aratak bei den Frostfingern siegreich herausgefordert.

Erfolg: Zweite Expedition abgeschlossen Trophäe: Bronze Ihr habt den Donnerkamm erfolgreich angegriffen.

Erfolg: Den Berg bezwungen Trophäe: Silber Ihr habt die Bedrohung im Berg vertrieben.

Erfolg: Die Flut vertrieben Trophäe: Bronze Ihr habt das Innere des Graufangs komplett trockengelegt.

Für diese Trophäe müsst ihr die Nebenquest „Überflutet“ abschließen, bei der ihr den Damm im Schnitt trockenlegt.

Erfolg: Ikries Herausforderung bestanden Trophäe: Bronze Ihr habt Ikrie im Schneewehen-Jagdgebiet wieder getroffen und den 1. Platz bei ihrer Herausforderung belegt.

Ikrie begegnet ihr erstmals bei der Nebenquest „Die Überlebende“. Schließt ihr diese ab, könnt ihr sie im Schneewehen-Jagdgebiet wieder treffen. Hier ladet sie euch zur gemeinsamen Jagd ein, bei der ihr mit äußerst wenig Pfeilen eine bestimmte Anzahl von Maschinen ausschalten sollt. Wie ihr hier den ersten Platz erreicht, zeigt euch das folgende Video.

Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds: Trophäe "Ikries Herausforderung bestanden" freischalten Abonniere uns

Erfolg: Komplett verbesserte Waffen Trophäe: Silber Ihr habt die verbesserte Version von drei Waffen Vargas erlangt.

Für diese Trophäe müsst ihr die neuen Waffen Schmiedefeuer, Eisdorn und Sturmschleuder bei Varga verbessern, die in Langkerbe kurz vor dem Donnerkamm auf euch wartet. Sie fertigt euch je eine verbesserte Version der Waffen an, wenn ihr ihre Aufträge erfüllt.

Erfolg: Alle Quests abgeschlossen Trophäe: Silber Ihr habt alle Nebenquests und Aufträge in The Frozen Wilds abgeschlossen.

Folgende Nebenquests und Aufträge gibt es im DLC und müssen für diese Trophäe abgeschlossen werden:

Auf in die eisige Wildnis (Nebenquest)

Der Schamanenpfad (Nebenquest)

Überflutet (Nebenquest)

Für den Werak (Nebenquest)

Die Überlebende (Nebenquest)

Drei Jäger (Nebenquest)

Firebreak (Nebenquest)

Grenzjustiz (Nebenquest)

Die Winterschmiede (Nebenquest)

Geteiltes Geheimnis (Auftrag)

Aufrüstung: Sturmschleuder (Auftrag)

Aufrüstung: Eisdorn (Auftrag)

Aufrüstung: Schmiedefeuer (Auftrag)

Die Mörderklaue (Auftrag)

Aus der Schmiede (Auftrag)

Ikries Herausforderung (Auftrag)

Erfolg: Alle Aktivitäten abgeschlossen Trophäe: Silber Ihr habt die Langhals-, Banditenlager- und Jagdgebiet-Quests im Schnitt abgeschlossen.

Für diese Trophäe müsst ihr das Banditenlager in Steinfall einnehmen und den Boss Ohlgrud besiegen. Zudem müsst ihr den Langhals in Frostfinger reaktivieren sowie den ersten Platz bei den Prüfungen „Kontrollprüfung“, „Ansturmprüfung“ und „Häuptlingsprüfung“ im Schneewehen-Jagdgebiet belegen.

Sämtliche Jagdprüfungen haben wir für euch in der folgenden Bilderstrecke mit Bestleistung gelöst!

Erfolg: Erste Speer-Modifikation Trophäe: Bronze Ihr habt eine Modifikation am Speer befestigt.

Modifikationen für Speere schaltet ihr über die Nebenquest „Geteiltes Geheimnis“ frei, die ihr bei Kamut in Sangesgrund beginnt. Bei Abschluss könnt ihr dreieckige Modifikationen an euren Speer anbringen und so die Trophäe freischalten.

Erfolg: 5 Absprungschläge Trophäe: Bronze Ihr habt 5 Gegner mit der Absprungschlag-Fertigkeit erledigt.

Die Absprungschlag-Fertigkeit gehört zu den neuen Fertigkeiten im DLC und ihr könnt sie für drei Punkte freischalten, sofern ihr die Fertigkeiten in der selben Spalte davor bereits erlernt habt. Ruft dann eure Reitmaschine und sucht euch kleine Maschinen oder feindliche menschliche Gegner. Reitet in ihre Nähe und ihr könnt den Absprungschlag mit der Viereck-Taste absolvieren, der sie mit einem Schlag tötet.

Bei größeren Maschinen reicht ein solcher Angriff nicht aus, weswegen sich die Freischaltung der Trophäe hier nicht anbietet.

Erfolg: 5 Maschinenarten repariert Trophäe: Bronze Ihr habt Maschinenreparatur oder Reitmaschine reparieren an 5 Maschinenarten benutzt.

Die Maschinenreparatur- und Reitmaschine-reparieren-Fertigkeiten gehört zu den neuen Fertigkeiten im DLC und ihr könnt sie für zwei bzw. drei Punkte freischalten, sofern ihr die Fertigkeiten in der selben Spalte davor bereits erlernt habt. Wendet sie bei von euch überbrückten Maschinen 5-mal an, die im Kampf mit anderen Maschinen beschädigt wurden.

Erfolg: 15 Versenger erlegt Trophäe: Bronze Ihr habt 15 Versenger erlegt.

Im Schnitt findet ihr genug Versenger-Areale, um diese Trophäe freizuschalten.

Erfolg: 10 Frostklauen erlegt Trophäe: Bronze Ihr habt 10 Frostklauen erlegt.

Im Schnitt findet ihr genug Frostklauen-Areale, um diese Trophäe freizuschalten.

Erfolg: 6 Feuerklauen erlegt Trophäe: Bronze Ihr habt 6 Feuerklauen erlegt.

Feuerklauen begegnen euch als letzte neue Maschinenart erst spät im DLC. Diese Trophäe erhaltet ihr aber automatisch, sofern ihr alle Quests und Aufträge erledigt. Die erste besiegt ihr im Donnerkamm und fünf weitere begegnen euch im Verlauf des Auftrags „Aus der Schmiede“.

Erfolg: Alle Kontrolltürme deaktiviert Trophäe: Bronze Ihr habt alle Kontrolltürme durch Überbrücken oder Zerstören deaktiviert.

Die Fundorte aller Kontrolltürme im Schnitt seht ihr im folgenden Video.

Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds: Fundorte aller Kontrolltürme Abonniere uns

Erfolg: Alle Pigmente gefunden Trophäe: Bronze Ihr habt alle Pigmente im Schnitt gefunden.

Die Fundorte aller Pigmente im Schnitt seht ihr im folgenden Video.

Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds: Fundorte aller Pigmente Abonniere uns

Erfolg: Alle Tierfiguren gefunden Trophäe: Bronze Ihr habt alle Tierfiguren im Schnitt gefunden.

Die Fundorte aller Tierfiguren im Schnitt seht ihr im folgenden Video.

Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds: Fundorte aller Tierfiguren Abonniere uns

Erfolg: Erster Blauglanz-Handel Trophäe: Bronze Ihr habt Blauglanz für eine Spezialwaffe oder ein besonderes Outfit eingetauscht.

Blauglanz ist eine exklusive Währung im Schnitt, die ihr bei Banuk-Händlern gegen besondere Waffen und Outfits eintauschen könnt. Blauglanz bekommt ihr unter anderem für den Abschluss von Quests im Schnitt oder ihr findet ihn bei Maschinenresten, aus denen blaue Kristalle wachsen. Bei Banuk-Händlern könnt ihr eine Blauglanz-Karte kaufen, die euch die Fundorte auf der Karte markiert.

Erfolg: Alle The Frozen Wilds-Fertigkeiten Trophäe: Bronze Ihr habt alle neuen Fertigkeiten in The Frozen Wilds erlernt.

Unter der Kategorie „Reisender“ findet ihr im Fertigkeiten-Bildschirm acht neue Fertigkeiten, die ihr für die Trophäe alle erlernen müsst.

Erfolg: Stufe 60 erreicht Trophäe: Silber Ihr habt Spielerstufe 60 erreicht.

Horizon - Zero Dawn - DLC: „New Game+“-Trophäen

Mit Patch 1.30 für Horizon: Zero Dawn halten zwei neue Trophäen Einzug ins Action-Adventure. Durch das Update wird das New Game+ und passend dazu der neue Schwierigkeitsgrad „Ultraschwer“ freigeschaltet. Sofern ihr das Hauptspiel bereits abgeschlossen habt, könnt ihr also jetzt direkt ins New Game Plus starten und dabei sämtliche Ausrüstung mitnehmen. Spielt ihr dabei direkt auf „Ultraschwer“, könnt ihr folgende Trophäen verdienen.

Erfolg: Neues Spiel+ abgeschlossen Trophäe: Bronze Ein Neues Spiel+ in beliebiger Schwierigkeit abgeschlossen.

Erfolg: Ultraschwer abgeschlossen Trophäe: Silber Ein Neues Spiel+ in der Schwierigkeitsstufe Ultraschwer abgeschlossen.

Die Levelobergrenze wird durch den DLC „The Frozen Wilds“ übrigens auf 60 angehoben und ihr könnt so weiter in der Stufe aufsteigen. Viel Spaß bei dieser Herausforderung!

Horizon - Zero Dawn: Trophäen im Überblick

Insgesamt könnt ihr in Horizon: Zero Dawn 56 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 5x Silber, 48x Bronze) freischalten. Die Schwierigkeit fällt dabei nicht allzu hoch aus, jedoch müsst ihr alle Nebentätigkeiten wie Brutstätten, Banditenlager und verdorbene Zonen abschließen, um die 100% zu erreichen. Etwas schwieriger wird es sicherlich, alle Glutsonnen bei den Jagdprüfungen zu erhalten.

Für das Überbrücken aller Langhälse gibt es eine Silber-Trophäe.

In der folgenden Tabelle listen wir euch alle Trophäen mit ihren Freischaltbedingungen auf. Wir werden zu den einzelnen Trophies in Kürze auch Guides und Videos verlinken, die euch bei der Freischaltung und dem Erreichen der Platin-Trophäe helfen sollen.

Vorsicht! Aus Spoiler-Gründen haben wir die geheimen und versteckten Trophäen in einer separaten Tabelle weiter unten gelistet.

Erfolg: Alle Trophäen erlangt Trophäe: Platin Ihr habt alle Trophäen von Horizon Zero Dawn erlangt.

Erfolg: Tarn-Kill an 10 Maschinen Trophäe: Bronze Ihr habt 10 Maschinen durch Tarn-Kills erledigt.

Erfolg: 3 Schläge von oben Trophäe: Bronze Ihr habt 3 Gegner mit einem Schlag von oben erledigt.

Erfolg: 10 Bauteile abgerissen Trophäe: Bronze Ihr habt 10 Bauteile von Maschinen im Kampf entfernt.

Erfolg: 10 anfällige Maschinen erledigt Trophäe: Bronze Ihr habt 10 brennende oder eingefrorene Maschinen mit Feuer- beziehungsweise Eisschwäche erledigt.

Erfolg: 5 schwere Waffen abgerissen Trophäe: Bronze Ihr habt 5 schwere Waffen von Maschinen im Kampf entfernt.

Erfolg: Kopfschuss an 30 menschlichen Gegnern Trophäe: Bronze Ihr habt 30 menschliche Gegner per Kopfschuss erledigt.

Erfolg: 23 Graser-Attrappen niedergeschlagen Trophäe: Bronze Ihr habt alle Graser-Attrappen im Nora-Gebiet gefunden und niedergeschlagen.

Erfolg: Erste Modifikation Trophäe: Bronze Ihr habt eine Waffenspule oder ein Outfit-Gewebe an einer modifizierbaren Waffe oder einem modifizierbaren Outfit angewendet.

Erfolg: Stufe 10 erreicht Trophäe: Bronze Ihr habt Spielerstufe 10 erreicht.

Erfolg: Stufe 25 erreicht Trophäe: Bronze Ihr habt Spielerstufe 25 erreicht.

Erfolg: Stufe 40 erreicht Trophäe: Bronze Ihr habt Spielerstufe 40 erreicht.

Erfolg: Stufe 50 erreicht Trophäe: Bronze Ihr habt Spielerstufe 50 erreicht.

Erfolg: Alle Fertigkeiten erlernt Trophäe: Bronze Ihr habt alle verfügbaren Fertigkeiten erlernt.

Horizon - Zero Dawn: Versteckte und geheime Trophäen

Erfolg: 7 Maschinenarten überbrückt Trophäe: Bronze Ihr habt Überbrückungen freigeschaltet und an 7 verschiedenen Maschinenarten benutzt.

Erfolg: Alle Beschaffungsmaschinen erledigt Trophäe: Bronze Ihr habt mindestens eine Beschaffungsmaschine von jeder Art erledigt.

Erfolg: Alle Aufklärermaschinen erledigt Trophäe: Bronze Ihr habt mindestens eine Aufklärermaschine von jeder Art erledigt.

Erfolg: Alle Kampfmaschinen erledigt Trophäe: Bronze Ihr habt mindestens eine Kampfmaschine von jeder Art erledigt.

Erfolg: Alle Transportmaschinen erledigt Trophäe: Bronze Ihr habt mindestens eine Transportmaschine von jeder Art erledigt.

Erfolg: Erster Langhals überbrückt Trophäe: Bronze Ihr habt einen Langhals erklommen und seine Informationen erlangt.

Erfolg: Erstes Banditenlager geräumt Trophäe: Bronze Ihr habt eine Siedlung von einem Banditenklan zurückerobert.

Erfolg: Erster Kern überbrückt Trophäe: Bronze Ihr habt den Kern einer Brutstätte erreicht und seine Informationen erlangt.

Erfolg: Alle Sonnen in einem Gebiet Trophäe: Bronze Ihr habt bei allen drei Prüfungen eines Jagdgebiets mindestens eine Halbsonne erhalten.

Erfolg: Glutsonnen in einem Gebiet Trophäe: Bronze Ihr habt bei allen drei Prüfungen eines Jagdgebiets eine Glutsonne erhalten.

Erfolg: Erste verdorbene Zone geräumt Trophäe: Bronze Ihr habt alle verdorbenen Maschinen in einer verdorbenen Zone erledigt.

Erfolg: Alle Langhälse überbrückt Trophäe: Silber Ihr habt alle Langhälse erklommen und ihre Informationen erlangt.

Erfolg: Alle Banditenlager geräumt Trophäe: Silber Ihr habt alle Siedlungen von den Banditenklanen zurückerobert.

Erfolg: Alle Kerne überbrückt Trophäe: Silber Ihr habt den Kern jeder Brutstätte erreicht und seine Informationen erlangt.

Erfolg: Alle Sonnen in allen Gebieten Trophäe: Silber Ihr habt bei allen Prüfungen in allen Jagdgebieten mindestens eine Halbsonne erhalten.

Erfolg: Glutsonnen in allen Gebieten Trophäe: Gold Ihr habt bei allen Prüfungen in allen Jagdgebieten eine Glutsonne erhalten.

Erfolg: Alle verdorbenen Zonen geräumt Trophäe: Silber Ihr habt alle verdorbenen Maschinen in allen verdorbenen Zonen erledigt.

Erfolg: Alle Maschinen katalogisiert Trophäe: Bronze Ihr seid jeder Maschinenart begegnet und habt sie mit dem Fokus gescannt.

Erfolg: Erstes Panorama gefunden Trophäe: Bronze Ihr habt einen Panorama-Datenpunkt gefunden und abgerufen.

Erfolg: Erste Metallblume gefunden Trophäe: Bronze Ihr habt eine seltsame Metallblume entdeckt.

Erfolg: Erste Banuk-Figur gefunden Trophäe: Bronze Ihr habt eine Holzskulptur eines Banuk-Reisenden gefunden.

Erfolg: Erstes altes Gefäß gefunden Trophäe: Bronze Ihr habt ein altes Gefäß der Alten gefunden.

Erfolg: Alle Panoramen gefunden Trophäe: Bronze Ihr habt alle Panorama-Datenpunkte gefunden und abgerufen.

Erfolg: Alle Metallblumen gefunden Trophäe: Bronze Ihr habt alle Metallblumen gefunden.

Erfolg: Alle Banuk-Figuren gefunden Trophäe: Bronze Alle von Arnaks Figuren gefunden.

Erfolg: Alle alten Gefäße gefunden Trophäe: Bronze Ihr habt alle alten Gefäße gefunden.

Erfolg: Schildweberin-Outfit erhalten Trophäe: Bronze Ihr habt eine alte Technologie entdeckt und davon Gebrauch gemacht.

Erfolg: Rosts Lehren gefolgt Trophäe: Bronze Ihr habt an Rosts Seite das Jagen und Kämpfen erlernt.

Erfolg: Den Sägezahn bezwungen Trophäe: Bronze Ihr habt den Sägezahn bezwungen, der die Nora bedroht hat.

Erfolg: Bei der Erprobung triumphiert Trophäe: Bronze Ihr habt Widrigkeiten überwunden und bei der Erprobung gesiegt.

Erfolg: Die Verderbnis zurückgeschlagen Trophäe: Bronze Ihr habt die Verderbnis im Nora-Tal vernichtet.

Erfolg: Von der fernen Vergangenheit erfahren Trophäe: Bronze Ihr habt in Schöpfers Ende von der fernen Vergangenheit erfahren.

Erfolg: Das Eklipse-Netzwerk gecrasht Trophäe: Bronze Ihr habt das Eklipse-Lager infiltriert und ihr Netzwerk gecrasht.

Erfolg: Die Wahrheit herausgefunden Trophäe: Bronze Ihr habt die Wahrheit über Zero Dawn herausgefunden.

Erfolg: Die Belagerung der Urmutter beendet Trophäe: Bronze Ihr habt die Angreifer besiegt und seid in den Heiligen Berg gegangen.

Erfolg: Eine starke Waffe entdeckt Trophäe: Bronze Ihr habt den Gefallenen Berg erkundet und eine starke Waffe entdeckt.

Erfolg: Von allen Verbündeten unterstützt Trophäe: Bronze Aufgrund von Aloys Taten unterstützen alle möglichen potenziellen Verbündeten die Verteidigung.

Erfolg: Die Kriegsmaschinen-Bedrohung beendet Trophäe: Gold Ihr habt die Bedrohung durch die alten Kriegsmaschinen beendet.

Erfolg: Siegreich mit der Kriegsherrin Trophäe: Bronze Ihr habt die Nora-Kriegsherrin gefunden und die Mörder im Metallring besiegt.

Erfolg: Meridian vor dem Feind gerettet Trophäe: Bronze Ihr habt Erend geholfen, Ersas Schicksal herauszufinden, und eine Verschwörung gegen Meridian vereitelt.

Erfolg: Den Überläufern geholfen Trophäe: Bronze Ihr habt Uthid und dem Kindkönig Itamen geholfen, den Schatten-Carja zu entkommen.

Erfolg: Rotschlund mit Talanah gejagt Trophäe: Bronze Ihr seid in der Jägerloge aufgestiegen und habt Talanah geholfen, Rotschlund zu bezwingen.

