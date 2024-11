CoD: Black Ops 6 wiederholt großen Fehler aus MW3 – Fans können es nicht glauben

Kaum ist CoD: Black Ops 6 erschienen, gibt es schon die erste Hiobsbotschaft für Spieler. Denn ein verhasstes Feature aus den Anfängen des Vorgängers ist zurück – und das erschwert vor allem Scharfschützen und Spielern, die sich auf langen Distanzen mit ihren Gegnern in die Haare bekommen, das Spiel.

CoD: Black Ops 6 setzt wieder auf starken Weapon Sway beim Anvisieren

Als Shooter-Spieler geht man eigentlich davon aus, dass das Visier beim Anlegen der Waffe exakt dahin zeigt, wo gerade noch das Fadenkreuz zu sehen war. Auf diese Mechanik verlassen sich vor allem aggressive Scharfschützen, um Quickscopes zu landen. Doch bei Black Ops 6 ist das wieder ein Problem. Denn wie TrueGameData auf X anhand eines kleinen Videos zeigt, ist das bei Black Ops 6 nicht der Fall:

Da der „Weapon Sway“, also das Schwanken der Waffe, schon während des Anvisierens in Effekt tritt, ist das Visier bei den Scharfschützengewehren fast nie exakt auf dem Punkt des eigentlichen Fadenkreuzes. Spieler müssen diesen Umstand also in einem Sekundenbruchteil korrigieren, um den Treffer zu landen – ansonsten beißen sie höchstwahrscheinlich ins Gras. Das Problem besteht sowohl für Spieler, die mit Maus und Tastatur zocken, als auch für Controller-Spieler.

Problem bestand auch in MW3 – wurde aber gefixt

Was den Spielern besonders gegen den Strich geht: Schon in MW3 gab es diese Mechanik. Doch Entwickler Sledgehammer schob Anfang des Jahres ein Update nach, dass diesen Effekt stark abschwächte, wie in diesem Video auf X zu sehen ist:

Warum Treyarch in Black Ops 6 jetzt quasi wieder einen Schritt zurück macht, ist fraglich. Viele Spieler sind wütend, dass das Feature wieder da ist. Andere hingegen erklären, dass es einen leichten Hauch von Realismus mit sich bringt. Wer sich daran in Black Ops 6 stört, kann das Problem jedoch laut TrueGameData mit einem Waffenaufsatz aus der Welt schaffen: dem Target Laser. Dieser erhöht die Zeit, bis das Schwanken der Waffe beim Anvisieren einsetzt, sodass ihr direkt einen gezielten Schuss abgeben könnt.

Ob Treyarch auf die Kritik der Spieler reagiert und das Feature noch einmal anpackt, bleibt abzuwarten. Aber es gibt auch gute Nachrichten! Eine der Hasswaffen der Spieler ist in Black Ops 6 aktuell nicht zu finden – zumindest noch nicht:

