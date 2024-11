PlayStation 5 Pro: Konsole hat besonderes Extra für Sony-Gamer

Der Release-Termin der PS5 Pro steht kurz bevor. Einige Gamer sind jetzt schon früher an eine Konsole gekommen und stoßen auf eine Option, die auch PS4-Spiele verbessert.

PS5 Pro Leak: Mehr Infos zum Feature für PS4-Spiele

Die PlayStation 5 Pro verspricht schönere PS5-Spiele. Das ist aber noch nicht alles. Schon im PlayStation Blog hat Sony angekündigt, dass auch ausgewählte PS4-Spiele eine verbesserte Auflösung erhalten sollen (Quelle: Sony).

Was das genau bedeutet, war bisher noch unklar. Jetzt steht der Release der Konsole am 7. November kurz vor der Tür und einige Spieler sind schon verfrüht an eine Konsole gekommen. Ein geleaktes Bild aus den Einstellungen liefert neue Infos für das PS4-Feature.

Der Screenshot wurde zuerst im ResetEra-Forum gepostet, ist dort inzwischen allerdings nicht mehr verfügbar. Ein Video von YouTuber-Mystic zeigt ihn jedoch weiterhin. So gibt es in der PS5 Pro einen Schalter für verbesserte Bildqualität von PS4-Spielen. Offenbar profitieren im Normalfall also alle PS4-Spiele. Sony bietet allerdings auch die Option an, das Feature zu deaktivieren, falls es bei einem Game zu unerwarteten Problemen kommt (Quelle: ResetEra-Forum, Mystic).

So sehen PS4-Spiele auf der PS5 Pro aus

Gamer konnten das Feature inzwischen auch ausprobieren – natürlich mit dem Spiel, das die PlayStation-Community sowieso schon lange auf der PS5 sehen will. Die Rede ist selbstverständlich von Bloodborne.

Im YouTube-Video von Mystic könnt ihr euch den direkten Vergleich auf zwei Screenshots ansehen. Bahnbrechende Verbesserungen solltet ihr zwar nicht erwarten, doch das Spiel sieht durch die Bank weg etwas schärfer aus. Ein echtes Remaster für Bloodborne, auf das Fans schon so lange warten, wird dadurch aber nicht ersetzt.

Welche Verbesserungen die PS5 Pro hier genau vornimmt, ist bisher nicht bekannt. Möglicherweise kommt hier die neue Upscaling-Technologie der Konsole zum Einsatz.

Die PS5 Pro erscheint am 7. November und kostet in Deutschland stolze 800 Euro. Wenn ihr immer noch PS4-Spiele auf der PS5 zockt, hilft das neue Feature vielleicht, um den gewaltigen Preis zu rechtfertigen.

