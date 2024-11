Nach 25 Jahren: Legendärer Strategie-Klassiker nimmt PS5 ins Visier

Vor 25 Jahren ist der RTS-Klassiker Age of Empires 2 für den PC erschienen und hat das Strategie-Genre wesentlich beeinflusst. Ein Leak zeigt nun, dass das ebenfalls hochgelobte Remaster kurz vor einem Release auf der PS5 steht.

Age of Empires 2: Remaster steht vor PS5-Release

Mit Age of Empires 2: Definitive Edition nimmt offenbar erneut ein Xbox-Kracher eine Veröffentlichung auf der PS5 ins Visier. Damit wäre es seit dem PS2-Release von Age of Empires 2: The Age of Kings das erste Mal, das ein Spiel der bahnbrechenden Strategie-Reihe auf einer PlayStation-Konsole erscheint.

Bereits vor 6 Monaten gab es ein Gerücht zu einem möglichen PS5-Port – damals hatte Industrie-Insider Tom Warren angekündigt, dass Xbox mit dem Gedanken spiele, das Remaster zu Age of Empires 2 Anfang 2025 auf der PlayStation zu veröffentlichen.

Dieses Gerücht wurde nun durch einen Reddit-Post weiter befeuert. Wie User draconis90 als Screenshot festgehalten hat, ist das PlayStation-Logo in einer Multiplayer-Lobby in AoE 2: Definitive Edition aufgetaucht – es handelte sich hier also vermutlich um Spieler, die mit einem PSN-Account darauf zugegriffen haben.

Noch ein Xbox-Hit landet auf der PlayStation

Falls sich der Port von Age of Empires 2: Definitive Edition bewahrheiten sollte, wäre der Strategie-Kracher das nächste große Spiel, das seinen Status als exklusives Xbox-Game aufgibt und sich ebenfalls auf der PlayStation niederlässt.

Anfang 2024 hatte Microsofts Gaming-Abteilung für Wirbel gesorgt, als sie die Spiele Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded und Sea of Thieves auf der PS5 veröffentlicht hat – eine Entscheidung, die bei vielen in der Xbox-Community nicht allzu gut aufgenommen wurde.

Mit Indiana Jones und der Große Kreis steht 2025 bereits das nächste ursprünglich exklusiv geplante Spiel in den Startlöchern – der Blockbuster wird ein paar Monate nach dem Xbox-Release auf der PS5 erscheinen.

