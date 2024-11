Wenn ihr eines dieser 50 Spiele zockt, könnte sich die PS5 Pro für euch wirklich lohnen

Sony verspricht noch beeindruckendere Grafik auf der PlayStation 5 Pro. Neue und bereits erschienene Spiele sollen dank Pro-Update besser aussehen. Im PlayStation Blog ist jetzt eine ausführliche Liste mit mehr als 50 Games aufgetaucht.

PlayStation: Diese Spiele sind „PS5 Pro Enhanced“

Am 7. November erscheint die PlayStation 5 Pro. Sony will mit der 800-Euro-Konsole butterweiche Performance mit toller Optik kombinieren. Im PlayStation Blog teilt der PS5-Hersteller jetzt eine umfangreiche Liste mit mehr als 50 Spielen, die direkt zum Launch der Konsole noch besser aussehen. Im Laufe der Zeit sollen noch weitere folgen.

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo 4

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

PS5 Pro: Was kann die neue Konsole?

Schon während der Ankündigung der PS5 Pro hat Sony verraten, wie sich technischen Verbesserungen der Konsole in den Spielen bemerkbar machen werden. Zu den Upgrades zählen etwa bessere Beleuchtung und detaillierte Charaktermodelle oder Reflexionen.

Insgesamt strebt Sony an, eine Entscheidung zwischen Grafik- und Performance-Modus überflüssig zu machen. Die Spiele auf der PS5 Pro sollen fantastisch aussehen und trotzdem keine Nachteile in Performance aufweisen. Zusätzlich sollen auch PS4-Spiele auf der Konsole besser aussehen.



Dafür müssen Gamer allerdings tief in die Taschen greifen. Es wird sich zeigen, ob Sonys Rechnung aufgeht und die PlayStation-Community 800 Euro für eher kleinere grafische Verbesserungen auf den Tisch legt. Wenn ihr eines der 50 Spiele ohne Unterlass zockt, lohnt sich das Upgrade vielleicht doch.

PlayStation 5 Pro: Diese Spiele sehen auf der Konsole besser aus

