12 Jahre voller Pleiten: Xbox baut peinliche Durststrecke aus

Zum Jahresende ist es Zeit, die besten Spiele der letzten 12 Monate zu küren. Für Microsoft bietet sich dabei ein vertrautes Bild: Kein einziges von Xbox veröffentlichtes Game schafft es unter die Nominierten für das Spiel des Jahres – somit setzt sich eine mittlerweile schon fast beeindruckende Pleitenserie fort.

Xbox geht beim Game of the Year 2024 leer aus

Seit 2013 werden bei dem Event The Game Awards die besten Spiele des Jahres gekürt – der Hauptpreis, Game of the Year, ist die wohl prestigeträchtigste Auszeichnung der Videospielbranche.

Anzeige

Nun, da die Nominierungen für 2024 bekannt sind, gibt es bei Team Xbox erneut lange Gesichter: Zum 12. Mal in Folge wird kein Spiel der Xbox Game Studios den Preis gewinnen, da es in der Kategorie nicht einmal für eine Nominierung gereicht hat.

Zuletzt konnten die Xbox Game Studios immerhin 2021 mit Psychonauts 2 eine Nominierung für das Spiel des Jahres abstauben – doch stattdessen gewann der Koop-Hit It Takes Two.

Anzeige

Zumindest kann sich Xbox dieses Jahr in einigen der kleineren Kategorien mit Senua’s Saga: Hellblade 2 und Age of Mythology: Retold Nominierungen abstauben. Auch die durch die Activision-Blizzard-Übernahme dazugekauften Diablo 4 und Call of Duty: Black Ops 6 sind einigen Sparten vertreten.

Welches Spiel wird GOTY 2024?

Im Vergleich zu der Xbox-Misere haben es PlayStation und Nintendo in der jüngeren Vergangenheit immer wieder unter die besten Spiele des Jahres geschafft und konnten den Preis zum Beispiel 2020, 2018 und 2017 mit Highlights wie The Last of Us 2, God of War und The Legend of Zelda: Breath of the Wild abräumen.

Anzeige

Auch 2024 ist PlayStation mit Astro Bot immerhin mit einem Game vertreten – hier sind die Nominierten für das beste Spiel 2024 bei den Game Awards:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shado of the Erdtree (DLC)

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

(Quelle: TheGameAwards)

Damit es für Xbox bei der nächsten Konsolengeneration besser wird, sollte Microsoft diese 7 Dinge unbedingt verbessern:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.