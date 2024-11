Trifft alle Nutzer von Windows 10 & 11: Microsoft stellt am 31. Dezember zwei beliebte Apps ein

Microsoft mistet aus. In einem offiziellen Blogeintrag erklärt der Konzern, dass der Support für die beiden Windows-Apps „Mail“ und „Kalender“ Ende 2024 eingestellt wird. Microsoft bietet den Nutzern jedoch eine Alternative an.

Update vom 13. November 2024:



Nachdem bisher nur bekannt war, dass Microsoft den Support für die Mail- und die Kalender-App gegen Ende 2024 einstellen will, gibt es nun endlich ein konkretes Datum. Am 31. Dezember 2024 fällt der Hammer. Ab dem Stichtag werden Nutzer nicht mehr in der Lage sein, Mails über die gleichnamige App zu empfangen oder zu senden. In der Kalender-App können zudem dann keine Events mehr angelegt werden (Quelle: Microsoft). Microsoft ist bereits seit geraumer Zeit dabei, die Nutzer nach und nach auf ihre hauseigene Alternative zu verweisen: das neue Outlook. Dieses soll die Funktionen der Mails- und Kalender-App in sich vereinen.

Anzeige

Originalartikel vom 15. August 2023:

Microsoft zieht „Mail“ und „Kalender“ in Windows den Stecker

Nachdem Microsoft erst vor Kurzem ankündigte, dass man den Support der Xbox-Companion-App einstellen würde, geht es nun zwei weiteren Programmen an den Kragen. Mit „Mail“ und „Kalender“ schickt Microsoft Ende 2024 zwei Klassiker in Rente – das geht aus einer früheren Version eines offiziellen Blogeintrags von Microsoft hervor:

Doch Microsoft bietet eine hauseigene Alternative an: Outlook. Schon Ende August 2023 will man dazu übergehen, Nutzer von „Mail“ und „Kalender“ auf die neue App zu verweisen, damit sie sich vor der offiziellen Abschaltung schon an den neuen Workflow gewöhnen können. Die Änderung betrifft sowohl Nutzer von Windows 10 als auch Windows 11.

Anzeige

Microsoft lässt sich während dieser Übergangsphase auch auf einen Kompromiss ein: Nutzer können während der Übergangsphase problemlos zwischen den beiden Versionen hin- und herschalten. Auf diese Weise sollen sich alle Fans der alten Programme langsam an die neue Umgebung gewöhnen.

So sieht der Schalter in der Mail-App aus. Oben rechts können Nutzer das neue Outlook-Design testen. (© Microsoft)

Anzeige

Erst vor Kurzem auf Windows 11 umgestiegen? Dann solltet ihr diese Tipps auf jeden Fall kennen:

Windows 11 für Einsteiger: 7 Tipps, die ihr kennen solltet – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Windows 11: Outlook wird bald zur Standard-App

Gut zu wissen: Wer sich ab 2024 einen neuen Rechner mit Windows 11 zulegt, wird die „Mail“- und „Kalender“-App ab Werk gar nicht mehr zu sehen bekommen. Microsoft gibt an, dass Outlook standardmäßig vorinstalliert und als Standardprogramm hinterlegt ist.

Diese Programme sollte jeder Nutzer von Windows 11 auf seinem PC installiert haben:

Nutzer können aber dennoch weiterhin die beiden Programme bis Ende 2024 über den Microsoft Store herunterladen, installieren und nutzen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.