Windows 11 streicht praktische Funktion – Nutzer flehen Microsoft an, es nicht zu tun

Microsoft verspielt das Vertrauen der Windows-Nutzer

Die Einstellung von WSA wäre halb so schlimm, wenn Microsoft vor dem Release von Windows 11 nicht derart mit dem Feature geprahlt und es in den Fokus gerückt hätte. Dass man sich nun jedoch dazu entschließt, wenige Jahre später den Stecker zu ziehen, sendet für die Nutzer ein klares Signal: Wer sich auf Microsoft verlässt, ist verlassen.

Meiner Meinung nach hätte Microsoft in diesem Fall einfach in den sauren Apfel beißen und die Funktion weiterführen müssen – auch wenn es sich finanziell nicht lohnt. In den letzten Jahren hat Microsoft bei Windows 11 schon mehr als genug fragwürdige Entscheidungen getroffen, die die Nutzer auf die Palme bringen.