Total AV Erfahrungen: Wie gut ist das Sicherheitstool wirklich?

Wer nach einer Antiviren-Software sucht, stößt vielleicht auf den Dienst „Total AV“. Das Sicherheitspaket wird oft als eines der „besten Antivirenprogramme“ bezeichnet. Doch wie sind die Erfahrungen anderer Nutzer mit Total AV?

In Tests schneidet das Sicherheitspaket in der Regel ordentlich ab. Dennoch gibt es auch viele negative Nutzererfahrungen.

Anzeige

Total AV Erfahrungen: Das sagen Nutzer

Am Tool an sich ist nicht viel auszusetzen. Das Programm erkennt Viren und bietet einige zusätzliche Sicherheits- und Optimierungsfunktionen für den Computer. Schlechte Erfahrungen stammen vor allem von Nutzern, die sich von Total AV betrogen fühlen. So gibt es an mehreren Stellen Berichte, nach denen unter anderem ein kostenpflichtiger Zugang zwar gekündigt wurde, danach aber trotzdem Geld von Total AV abgebucht wurde. Entsprechende Erfahrungsberichte findet man zum Beispiel bei Trustpilot oder im Paypal-Forum.

Anzeige

Total AV: Das stört die Nutzer

Häufig wird auch bemängelt, dass die Sicherheits-Suite teurer als erwartet ist. Manchmal wird man bei Aktionen mit einem Preis von 19 Euro gelockt. Nachdem der günstige Zeitraum verstrichen ist, entpuppt sich der Zugang aber als Abonnement, das über 100 Euro kostet. Die auf der Webseite angezeigten Preise sind zudem ohne Mehrwertsteuer. Das heißt, auch bei der ersten Buchung bezahlt man mehr als auf den großen Buttons zu sehen ist. Mehr zu den Kosten bei Total AV.

Anzeige

Total AV kann zwar auch dauerhaft kostenlos genutzt werden, allerdings beschränkt sich das Programm dann auf einen manuellen Viren-Scan. Andere Features sind sichtbar, können aber nicht bedient werden. Im Gratis-Tool wird häufig auf die Vorzüge der kostenpflichtigen Version hingewiesen. Klickt man solch ein Premium-Feature an, wird man direkt zur Kaufseite beim Anbieter weitergeleitet. Dem Nutzer wird dabei an einigen Stellen vermittelt, dass sich sein PC und seine Daten in Gefahr befinden und ein kostenpflichtiger Zugang Sicherheitsprobleme lösen sollte.

Fazit zu Total AV

Total AV bietet einige nützliche Sicherheits-Funktionen für den PC und auch für Android- und iOS-Smartphones. Fraglich ist, ob man dafür ein teures Abonnement erwerben muss, schließlich gibt es im Netz zahlreiche kostenlose Alternativen. Wer sich im Netz auf sicheren Seiten bewegt, braucht keine teure Sicherheits-Software, sondern kann schon mit dem in Windows integrierten Defender Gefahren abwehren. Auf Smartphones gilt dasselbe. Wer sich keine gehackten APK-Dateien herunterlädt und nicht auf zwielichtigen Seiten surft sowie auf Phishing-E-Mails hereinfällt, sollte auch ohne teures Antivirus-Programm auf der sicheren Seite sein.

Anzeige

Will man Total AV nutzen, sollte man auf jeden Fall einen Blick auf das „Kleingedruckte“ werfen. Einen günstigen Zugang erhält man in der Regel nur im ersten Jahr. Danach wird das Abonnement automatisch und zu einem wesentlich teureren Preis verlängert. So wird aus einem 19-Euro-Abonnement schnell ein Jahres-Abo zum Preis von 120 Euro. Im Netz beschweren sich viele Nutzer darüber, dass Total AV eine „Abofalle“ sei und dass Kündigungen nicht akzeptiert wurden.

Mit der Ursus-Kanzlei hat sich sogar eine Rechtsanwaltskanzlei auf Fälle betroffener Nutzer spezialisiert. Wurde euch von Total AV mehr Geld als erwartet abgebucht, kontaktiert auf jeden Fall den Kundendienst und bleibt hartnäckig, um möglicherweise eine Rückerstattung zu erhalten. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr in unserem Beitrag zur Kündigung bei Total AV.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.