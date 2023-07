In Kürze ist es soweit: Microsoft stellt eine praktische Xbox-App für Windows-PCs ein. Für alle Xbox-Spieler, die die Software genutzt haben, ist diese Meldung besonders tragisch. Denn mit der App verschwindet auch der einzige offizielle Weg, um Screenshots und Videos von der Konsole ohne Zwischenschritte auf den PC zu übertragen.

Microsoft zieht der Xbox Console Companion App den Stecker

Microsoft streicht sein App-Portfolio etwas zusammen. Wie das Unternehmen in einer offiziellen Meldung im Xbox-Support-Bereich vermeldet, hat man sich dazu entschlossen, die Xbox Console Companion App für Windows-Systeme zu entfernen:

„Am 28. Juli 2023 haben wir angekündigt, dass die Xbox-Console-Companion-App für Windows am 28. August 2023 eingestellt wird. Wenn Sie davon betroffen sind und nach Möglichkeiten suchen, weiterhin Xbox-Spiele, -Dienste und -Communities auf Ihrem Windows-Gerät zu nutzen, können Sie mit der Xbox-App für Windows weiterhin mit Xbox und Spielen auf Ihrem Windows-Gerät in Verbindung bleiben.“

Für Xbox-Spieler dürfte diese Nachricht ein Schock sein. Denn wie TweakTown berichtet, ist die App die bislang die einzige von Microsoft bereitgestellte Möglichkeit, um auf der Konsole aufgenommene Screenshots und Videos übers Internet direkt auf dem PC zu übertragen.

Der Speicher eurer Xbox geht langsam zur Neige? Wir verraten euch, auf welche drei Arten ihr ihn erweitern könnt – und was diese für Vor- und Nachteile haben:

Screenshots und Videos von Xbox auf PC übertragen

Wer zukünftig solche Daten von der Konsole auf den PC verfrachten will, muss anscheinend zum USB-Stick greifen oder die Aufnahmen auf einer externen Festplatte speichern. Diese Datenspeicher können auch in den Einstellungen der Konsole als Standard-Speicheroption für Aufnahmen hinterlegt werden:

Geht in die Einstellungen.

Wechselt in den Unterpunkt „System“.

Wählt nun die Kachel „Speicher“ aus.

Wählt nun euren externen Datenspeicher aus und hinterlegt ihn als Speicher für eure Aufnahmen.

Was ihr dabei beachten solltet: Uralte USB-Sticks und Festplatten in betagten Gehäusen werdet ihr für diese Aufgabe nicht nutzen können. Die Xbox One und Xbox Series unterstützen in diesem Fall nur USB-3.0-Geräte. Zudem müssen die Datenspeicher vor der Einrichtung zu NTFS formatiert werden:

