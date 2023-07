Geduld zahlt sich manchmal eben doch aus: Lange 13 Jahre mussten MMORPG-Fans mit einer Xbox warten, doch nun dürfen sie sich auf ihrer Konsole endlich auf Final Fantasy 14 freuen – und das soll erst der Anfang sein.

Seit seinem Release 2010 hat sich Final Fantasy 14 zu einem der beliebtesten MMORPGs überhaupt aufgeschwungen – zumindest für PC- und PlayStation-Spieler. Nach langen 13 Jahren dürfen sich nun endlich auch Xbox-Gamer auf das umfangreiche RPG freuen, das nächstes Jahr auf der Microsoft-Konsole erscheinen soll.

Final Fantasy 14: MMORPG-Hit erscheint endlich auf der Xbox

Beim Final Fantasy Fan Fest am 28. und 29. Juli 2023 in Las Vegas hat Noaki Yoshida zusammen mit Phil Spencer bekanntgegeben, dass Final Fantasy 14 im Frühling 2024 endlich auf die Xbox-Konsolen kommen wird. Noch dieses Jahr soll auf der Plattform eine Beta-Phase für das beliebte MMORPG starten.

Schaut euch hier den Trailer zu dem kommenden DLC Dawntrail von Final Fantasy 14 an:

Final Fantasy 14: Dawntrail-Trailer

Zwar mussten Xbox-Fans lange auf Final Fantasy 14 warten, doch die Wartezeit hat sich hoffentlich gelohnt. Das RPG wird nämlich in 4K-Auflösung auf der Series X laufen und darüber hinaus kommt ihr ebenfalls in den Genuss des Free-Trial-Angebots – somit könnt ihr A Realm Reborn sowie die beiden DLCs Heavensward und Stormblood bis Level 70 völlig kostenlos auf der Xbox zocken. (Quelle: Xbox)

Xbox: Mehr Kooperation mit Square Enix

Dass Final Fantasy 14 nun endlich auf der Xbox erscheint, dürfte viele Spieler positiv überrascht haben, schließlich hatte Publisher Square Enix in der Vergangenheit immer eine deutlich engere Beziehung zu Sonys PlayStation als zur Microsoft-Konsole. In Zukunft soll sich die Zusammenarbeit zwischen Square Enix und Xbox nun aber verbessern und vertiefen – Fans des Publishers können also hoffentlich bald weitere Spiele auf der Plattform willkommen heißen. (Quelle: PureXbox)

